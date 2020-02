Při pokusech vozidla vykrást sice moc úspěšný nebyl, i tak po sobě zanechával škodu. Při dobývání se dovnitř totiž auta poškozoval.

„Podezřelý dvaačtyřicetiletý muž, kterého kolegové zadrželi minulý týden, je mnohokrát soudně trestaný recidivista z Ostravska. Už byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů,“ informovala třebíčská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Konkrétně si vyslechl obvinění z krádeže a poškození cizí věci.

Přicestoval vlakem

Recidivista přicestoval na Vysočinu vlakem. Zamířil na ubytovnu v Třebíči, kde se přihlásil prostřednictvím cizího občanského průkazu, který našel na vlakovém nádraží. A dal se do „díla“. Během necelého týdne se v Třebíči vloupal do šesti aut a do dalších dvou vnikl v Jihlavě.

Výběr byl spíš dílem náhody, značka nehrála roli. Bral cokoli: sportovní tašku, cigarety, nářadí, baterku, lovecký nůž i komplet balení 12 krabic mléka. Čtyřikrát odešel s prázdnou. Největší škodu způsobil, když zkoušel vniknout do Škody Superb v Třebíči. Poničil dvoje dveře a oprava vyjde odhadem na deset tisíc korun. Do auta se nakonec stejně nedostal.

„Poškozením vozidel způsobil obviněný muž celkovou škodu přes pětadvacet tisíc korun. Část věcí se kriminalistům podařilo zajistit a předat majitelům. Policisté zajistili rovněž občanský průkaz, který muž neoprávněně použil, když se ubytovával,“ sdělila mluvčí Kroutilová.

Policisté recidivistu nakonec vypátrali v jeho domovském regionu, na Ostravsku. Ukázalo se, že některé české věznice zná důvěrně. Byl už totiž víc jak patnáctkrát soudně trestán. Nyní mu hrozí, že stráví za mřížemi až dva roky. Navíc ho čeká postih za přestupek, kterého se dopustil zneužitím cizího občanského průkazu.