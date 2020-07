„Měla jsem z toho docela nervy. Jako ženská si hned neporadím sama, musela jsem sehnat kamaráda automechanika, strávit tím čas, aby pneu opravil. Jako kamarád nebyl drahý. Ale čas a nervy jsem tomu věnovala,“ říká rozčileně.

Nazlobená je o to víc, že když dala krátkou zprávu na facebook i s fotkou hřebíku, spustila lavinu reakcí rozhořčených lidí se stejnou zkušeností z poslední doby. Někteří se ozvali přímo do diskuze pod příspěvek, další jí poslali zprávu. Shodli se: Tohle dělá ve čtvrti Horka – Domky někdo naschvál a je to omezený jedinec, který by zasloužil pořádně potrestat.

Ručně tvarovaný

Silný hřebík je totiž ručně tvarovaný. Přesně tak, jak to dělávají zlomyslné děti ve škole se špendlíky, které dávají na židle spolužákům. Pak je jistota, že se hrot zapíchne. Naohýbané hřebíky bývají podle zkušeností některých diskutujících i na cyklostezce mezi zahrádkami za poliklinikou a Slavicemi. Ozvala se paní Eva, která si za jednu cestu poškodila rovnou tři kola a v jednom měla dokonce tři hřebíky najednou.

„Mám strach, co když se to stane znovu. Mechanik mi řekl, že se poškozené kolo nevypustí hned, ale pomalu. Chci jet s dětmi a vnukem do Prahy. Co když by se defekt projevil cestou po dálnici v plné rychlosti? Nechci domýšlet,“ povídá Hana Křepelová.

Městské kamery

Že se něco takového ve městě děje, se „šeptandou“ z neoficiálních zdrojů dozvěděla městská policie. „Oficiálně nám zatím nikdo nic neoznámil. Víme, že se objevují případy ve čtvrti Horka – Domky i na spojnici Třebíče se Slavicemi. Situaci sledujeme, sbíráme informace, zajímají nás výstupy z kamerového systému,“ uvedla mluvčí třebíčských strážníků Lucie Šerková. „Při jakémkoli konkrétnějším poznatku budeme spolupracovat s Policií České republiky,“ dodala. Potíž je v tom, že se neví, kde úplně přesně někdo hřebíky poházel. Jasná je jen městská čtvrť.

Pokuta či až vězení

Ani republikové policii dosud nikdo oficiálně neoznamoval, že má poškozené pneumatiky. „Lze se na to dívat z pohledu přestupku proti majetku, pak hrozí ve správním řízení na obci pokuta až patnáct tisíc korun. Ale také může být takové jednání policií kvalifikováno jako trestný čin poškození cizí věci. Pak hrozí až rok vězení,“ zdůraznila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. „Obojí v případě, že se bavíme o poničených pneumatikách. Jenže takový hřebík může spolknout třeba pes na vycházce. Je to něčí opravdu nebezpečné chování,“ dodala.