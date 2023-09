„Je to hrozná tragédie. Všechny v obci to zasáhlo. Jiřinka byla velmi pozitivní člověk. Do Budišova jezdila na kole do práce. V místě, kde se to stalo, už bylo vícero nehod. Řidiči by tam měli jezdit obzvlášť opatrně,“ zavzpomínala a varovala starostka Náramče Ludmila Jelínková.