Je 4. prosince 2020. Školní autobus se vrací z Jihlavy do Puklic. Uvnitř sedí několik dětí z Jihlavska společně s jejich vychovatelkou Terezou B. Autobusu do cesty náhle vjede osobní vůz. Řidič Luděk Bohuňovský strhává volant doprava, sjíždí do příkopu a převrací se.

Z hrozivě vypadající nehody většina z osmadvaceti cestujících vyvázla s lehčími zraněními. Vychovatelka a tři děti ale utrpěly vážná zranění, kvůli nimž musely do nemocnice. Šlo především o zlomeniny končetin, obličeje, poranění hlavy a otřes mozku. Nikdo z nich nakonec nemá trvalé následky.

Vážnou nehodou se ve středu 9. února zabýval Okresní soud v Jihlavě. Řidič Bohuňovský si vyslechl obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozil trest od dvou do osmi let. „Morálně se cítím vinen, právně ale nikoli. Nebýt auta, které mi nenadále vjelo do cesty, nic by se nestalo. Vím, že jsem měl za cestující odpovědnost, proto mi je líto, co se stalo,“ hájil se u soudu sedmačtyřicetiletý Bohuňovský, který navíc v době nehody neměl na provozování linkové vnitrostátní dopravy licenci.

VIDEO: Neštěstí u Jihlavy. Pod autobusem s dětmi se utrhla krajnice

Soudce Vladimír Sova připustil, že řidiče autobusu mohlo ohrozit dosud neznámé protijedoucí osobní auto, jenže Bohuňovský měl podle něj jet mnohem opatrněji a počítat s rizikem. „V místě, kde je silnice tak úzká, že se tam auta míjejí půl metru od sebe, měl obžalovaný výrazně zpomalit, nebo úplně zastavit,“ upozornil na hlavní problém Sova.Podle znaleckých posudků jel Bohuňovský rychlostí 65 kilometrů v hodině, což v kombinaci s rozbředlým sněhem na silnici byla nepřiměřená rychlost. „Reagoval jsem na poslední chvíli. Kdybych neuhnul, mohlo dojít k čelnímu střetu, který by řidič v autě jistě nepřežil,“ podotkl Bohuňovský.

Dále dodal, že řidič v osobním autě se nevěnoval řízení. „Na reakci jsem měl vteřinu. Pak už jsem se jen soustředil na zvládnutí autobusu,“ vysvětloval soudu Bohuňovský, který se snažil po nehodě dětem pomoci.

Nepříjemné vzpomínky na onu událost popsala také Tereza B. „Všimla jsem si, že nás minulo nějaké stříbrné auto. Krátce na to se začal autobus naklánět. Pak už si pamatuji jen záchranáře,“ řekla vychovatelka.

Luděk Bohuňovský svoji výpověď doplnil ještě o další poznatky. „Když jsem viděl zraněnou ženu mimo autobus, byla to nejhorší chvíle v mém životě. Uvědomil jsem si totiž, že z autobusu mohlo vypadnout nějaké dítě a může být zaklíněné pod karosérií. Naštěstí se to nestalo,“ poznamenal.

Soud nakonec verzi s protijedoucím vozidlem nijak nerozporoval. Přesto trval na tom, že měl obžalovaný řídit opatrněji a uznal ho vinným. V rozsudku mu uložil výchovný trest na jeden a půl roku s podmínkou na jeden rok. Kromě toho dostal roční zákaz řízení. Poškození, kteří uplatnili náhradu škody, musejí své nároky požadovat po společnosti Autobusy Jihlava.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Miroslav Novák ještě zváží odvolání, protože Bohuňovskému navrhoval dvouletý zákaz řízení. Vzhledem k tomu, že obhajoba požadovala úplné zproštění obžaloby, dá se očekávat odvolání i ze strany obžalovaného. Případem se tak s největší pravděpodobností bude ještě muset zabývat Krajský soud v Brně.