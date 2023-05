Banální nehodu auta a elektrokola na Vysočině musí objasnit až rekonstrukce

Až rekonstrukce na místě nehody má objasnit původně banální kolizi osobního auta a elektrokola mezi Novými Dvory a Polnou na Jihlavsku před dvěma lety. Rekonstrukci neboli takzvaný vyšetřovací pokus v úterý 2. května nařídil Okresní soud v Jihlavě, který se případem zabývá. Na nehodě, při které se těžce zranila žena na elektrokole, nese podle obžaloby vinu řidička auta Jana M. Ke střetu mělo dojít při neopatrném předjíždění. Janě M. za to hrozí trest od šesti měsíců do čtyř let. Obžalovaná řidička ale s obviněním nesouhlasí.

Nehoda osobního auta a elektrokola se stala předloni na konci března nedaleko Polné. Ilustrační foto | Foto: Deník/- Policie ČR

K aktuálnímu vývoji případu se vyjádřil jihlavský žalobce Jan Kadlec. „Z prvotního ohledání na místě nehody bylo vše jasné. Popis a zavinění odpovídaly zjištěným stopám na autě i elektrokole. Zapadalo to i do výpovědi svědků. Obhajoba to nyní zpochybňuje. Soudce se proto rozhodl, že bude nutné udělat vyšetřovací pokus přímo na místě,“ uvedl žalobce Kadlec. Kdy se rekonstrukce odehraje, není zatím jasné. Soudce Zdeněk Chalupa hlavní líčení v úterý 2. května odročil na neurčito. V mezidobí bude muset najít termín, kdy se soudní líčení odstěhuje na silnici mezi Polnou a Nové Dvory. Znalci, kteří nehodu dosud posuzovali, vycházeli mimo jiné z fotodokumentace z místa údajného střetu. Obžalovaná totiž popírá, že by se s elektrokolem střetla. „Zastavila až ve chvíli, kdy si ve zpětném zrcátku všimla, že poškozená leží na zemi. Snažila se jí pomoci,“ tlumočil výpověď obviněné u soudu žalobce Kadlec. Podle něj se hlavní líčení neúměrně protahuje. „Od minulého uplynul rok,“ podotkl Kadlec. Soud začal řešit loňskou nehodu z Polné. Auto tam mělo srazit ženu na kole Vše zkomplikovaly podle soudu znalecké posudky. Kromě fotodokumentace toho ale znalci k dispozici příliš neměli. Spekulovalo se i o vypracování chemické analýzy ze stop na autě a elektrokole. „Problém je v tom, že policie tehdy žádné vzorky z auta ani elektrokola neodebrala, protože tehdy nebyly o střetu žádné pochyby,“ podotkl Kadlec. Nehoda se stala předloni na konci března kolem půl páté odpoledne ve směru na obec Nové Dvory nedaleko Polné. Obžalovaná Jana M. jela tou dobou ve Škodě Fabia. Nejprve předjela elektrokoloběžku řízenou Lukášem C., poté elektrokolo, na němž jela poškozená Alena C. „Když se obžalovaná po předjetí vracela do pravého jízdního pruhu, srazila pravou zadní částí auta poškozenou na zem. Ta utrpěla zlomeninu vřetenní a loketní kosti, což znamenalo nutnou operaci a následnou pracovní neschopnost,“ popsal Kadlec v obžalobě. Pervitin se dostal do věznice v čokoládě. Muži z Jihlavy pomohl dozorce Janu M. uznal soudce vinnou, potrestal ji deseti měsíci s podmínkou na jeden rok a osmnáctiměsíčním zákazem řízení. Žena ale trest nepřijala a podala proti němu takzvaný odpor, což je obdoba odvolání. Soud tak musel trestní příkaz úplně zrušit a nařídit hlavní líčení. Dokazování stále pokračuje.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu