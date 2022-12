Tělo muže bylo nalezeno ve čtvrtek 24. listopadu. Údajně měl mít zlomenou páteř, rozbitou hlavu a zlomená žebra. Tomu, že se mohl obávat o svůj život, může nasvědčovat to, že jeho vstupní dveře měly být opatřeny mechanickým ocelovým zabezpečením. Podle informací Deníku bylo navíc tělo Lubomíra Č. nalezeno v posteli. Jeho pozice posmrtné ztuhlosti pak mohla naznačovat způsob obrany.

Násilná smrt muže samotáře šokovala Golčův Jeníkov. Tělo našly děti

Co přesně se v domě stalo, je zatím obestřeno tajemstvím. Policie Deníku pouze potvrdila, že případ vyšetřuje jako podezření na násilný trestný čin.„Vzhledem k tomu, že prověřování je na samém počátku, k případu v současné době nebudeme poskytovat žádné bližší informace, abychom nemařili účel trestního řízení,“ uvedla bez dalších podrobností už o víkendu policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Zakrvácené šaty v kontejneru

Po městě jdou fámy o údajných dvou podezřelých, kteří měli se zemřelým popíjet, či nálezu zakrvácených oděvů v kontejneru na staré textilie.„Nic o tom nevím, policie nás neinformuje. Nemyslím si ale, že by se v těch kontejnerech našly nějaké zakrvácené věci. Pravdou je, že nás policie požádala o záznamy z bezpečnostních kamer na náměstí,“ uvedl místostarosta města Jiří Brož.Starosta Pavel Kopecký v pondělí také neměl žádné aktuální informace.

„Zemřelý neměl žádné příbuzné, takže jeho pohřbení půjde na náklady města. Snad měl ale koupené hrobové místo v Čáslavi, takže ho tam budeme moci po zpopelnění uložit,“ naznačil starosta Kopecký. Majetek Lubomíra Č. včetně jeho domu by pak měl propadnout státu.

Muž měl ve městě pověst samotáře a podivína. Byl jeden z prvních, který ve městě vlastnil počítač.„Na místní základní škole vedl v 90. letech počítačový kroužek,“ zavzpomínal starosta Kopecký.

V poslední době muže navštěvovaly i děti, které se do města přistěhovaly s rodinou teprve nedávno. „Vím, že k němu děti chodily, dokonce jezdily na jeho kole,“ podotkl Brož.Nejistotu místních přiživují různé spekulace i to, že policie zatím případ neobjasnila. Obávají se, že mohou žít vedle člověka, který může mít na svědomí smrt Lubomíra Č.

Obavy ještě přiživily informace o dalším mrtvém muži z nedalekých Zehub, místní části Žlebů u Čáslavi na Kutnohorsku. V pátek 2. prosince odpoledne tam bylo nalezeno tělo padesátiletého muže bez známek života.„Tělo muže v maringotce našel soused. V tomto případě nebylo zjištěno, že by zemřel cizím zaviněním. Byla nařízena zdravotní pitva, která by měla objasnit příčinu smrti,“ konstatovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová z Krajského policejního ředitelství Středočeského kraje.

Starostka Žlebů Ludmila Záklasníková pak Deníku potvrdila, že je policie požádala, aby se postarali o štěňata a fenu, s nimiž zemřelý v maringotce přebýval.V souvislosti se smrtí Lubomíra Č. je zajímavé, že policie měla údajně také nejprve nařídit pouze zdravotní pitvu. To se ale změnilo při bližším ohledání místa činu. Pokud muž skutečně zemřel násilnou smrtí, pak by motivem činu mohly být peníze. Podle sousedů muž žil skromným životem. Kupoval pouze základní potraviny, nekupoval alkohol, pouze cigarety. Dům byl zanedbaný jak zvenku, tak zevnitř.„Policisté říkali, že prý tak zanedbaný dům už dlouho neviděli,“ řekl reportérovi jeden ze sousedů. Poloha zemřelého v posteli i zranění na jeho těle by pak mohla vypadat jako možný způsob, jak z bezbranného sedmasedmdesátiletého muže získat informace o místu, kde mohl mít nastřádané své úspory.