„Případ si převzali kriminalisté z Třebíče, kteří ho vyšetřují jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Případnému viníkovi hrozí až pět let vězení,“ informovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Nehoda se stala odpoledne v ulici Zámek, kde se ze závěsu nákladního auta uvolnil jiný tažený náklaďák. „Kriminalisté zjistili, že se při tažení přetrhly čtyři zajišťovací pásy a následně se odtahované vozidlo uvolnilo z odtahových brýlí. Poté se dalo samovolně do pohybu a nekontrolovatelně jelo po silnici z kopce směrem k rodinným domům,“ popsala Čírtková.

Za náklaďákem jelo do kopce několik osobních aut. Jeden řidič se stihl rozjetému couvajícímu nákladnímu autu vyhnout. To se ale nepodařilo řidičům dalších dvou, do nichž postupně nákladní auto narazilo. V jednom autě se zranil řidič a jeho spolujezdec.

Před jedním z rodinných domů neovladatelný vůz narazil do zaparkovaného osobního auta, které odmrštil na obytnou část rodinného domu. Poté náklaďák narazil zadní částí do domu, jehož zdi silný náraz nevydržely a část zdi se zhroutila. Kriminalisté na místě zajistili čtyři poškozené zajišťovací pásy. Další jejich postup bude záležet na závěrech znaleckých posudků.