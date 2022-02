Nůž měl cizinec do těla oběti bodnout v oblasti zad a krku. Jeho špička se zastavila jen těsně vedle míchy. Žena byla po napadení při vědomí. S nožem v těle musela být nakonec záchranáři transportována až do brněnské nemocnice, kde jí nůž lékaři po třech hodinách vytáhli.

Kriminalisté muže nejprve obvinili z trestného činu těžkého ublížení na zdraví, ale poté, co obdrželi znalecký posudek, obvinění zpřísnili. „V případu došlo ke změně právní kvalifikace na zločin vraždy ve stadiu pokusu. Až do ukončení vyšetřování nebudeme k tomu případu poskytovat žádné bližší informace,“ potvrdila policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Obviněnému hrozí deset až osmnáct let ve vězení.

Co přesně se loni 9. prosince kolem poledne v Mastníku stalo, není jasné. Obviněný si toho podle jeho obhájce příliš nepamatuje. „V dechu měl kolem dvou a půl promile alkoholu. Podle jeho mínění se nikdy agresivně nechoval a jako první ho podle něj mohla napadnout jeho přítelkyně a on se jen bránil,“ dodal obhájce Kovář.