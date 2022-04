"Přišel do obchodu, chodil po prostoru prodejny s nožem v ruce a máchal jím okolo nabízeného zboží," popsala opilcovo chování policejní mluvčí Jana Kroutilová. Muž začal diskutovat s obsluhou, kterou sice muž nožem neohrožoval, ale jí to na klidu nepřidalo, protože se nevítaný zákazník choval podivně a nebylo jasné, co ho v příští chvíli napadne.