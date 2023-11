Muž z Třebíčska měl v počítači dětskou a zvířecí pornografii. Dostal podmínku

Po trenérovi z Náměště nad Oslavou, který pohlavně zneužíval svoje nezletilé svěřenkyně, řešil třebíčský soud další podobný případ. Před soudem stanul P. B. z Třebíčska kvůli tomu, že měl v počítači desítky souborů s dětskou a zvířecí pornografií. Muž čelil obvinění z výroby a nakládání s dětskou pornografií a jejího šíření. Za to mu hrozil trest od dvou do šesti let.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Kauzou se soud zabýval třebíčský soud v úterý 7. listopadu. „Soud v hlavní líčení rozhodl o vině obžalovaného a potrestal ho podmíněným trestem, který není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na případné odvolání,“ informovala o výsledku jednání mluvčí soudu Jaroslava Valášková. Zvrhlý trenér z Náměště malým gymnastkám ukazoval, jak se leští tyč Podle soudu muž nejméně od 19. prosince 2019 do 15. září 2022 v obytném karavanu i na jiných místech vědomě opatřil a přechovával ve své počítači na virtuálním datovém úložišti a v internetovém prostoru speciálních internetových stránek nejméně 142 souborů, které obsahovaly tvrdou pornografii. Šlo především o soubory zobrazující pohlavní styk člověka se zvířetem a stovka souborů obsahovala dětskou pornografii. Podle soudu navíc muž soubory šířil po internetu. Za to soud muže z Třebíčska potrestal dvěma lety vězení. Trest mu soud vzhledem k dalším okolnostem případu ještě podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Kromě toho se musí podrobit ambulantní sexuologické léčbě. Soud muži také zabavil technologie, na nichž dětskou pornografii shromažďoval a šířil. Šok. Trenér z Náměště zneužíval dívky i dříve. Byl kvůli tomu už ve vězení V krátké době je to již druhý případ výroby a šíření dětské pornografie, kterým se třebíčský soud musel zabývat. Deník nedávno informoval o muži, který jako trenér gymnastického oddílu zneužíval nezletilé sportovkyně, a i on vyráběl a přechovával dětskou pornografii. Soud ho za to poslal do vězení na tři roky. Tento rozsudek je pravomocný. Případ je o to závažnější, že už byl muž za obdobnou trestnou činnost v minulosti odsouzen, přesto mohl pracovat jako instruktor s nezletilými dětmi. Muž z Třebíčska prodával svou manželku. Sexuální partnery jí sháněl sám V loňském roce kriminalisté na Vysočině řešili celkem 130 případů v souvislosti s mravnostní kriminalitou. Ve třetině případů pachatelé využívali informační technologie a sociální sítě. „Z těchto případů takzvané kybermravnostní trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let,“ upřesnila policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. K mírnému nárůstu této trestné činnosti pak podle mluvčí došlo i v letošním prvním pololetí, a to o zhruba 5,2 procenta. Kriminalisté v prvním půlroce řešili jednaosmdesát případů. Objasnit se jim v této době podařilo sedmatřicet. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: v Třebíči je nový provozovatel autobusů Zdroj: Deník/Milan Krčmář

