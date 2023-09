Podle obžaloby měl manželku po delší dobu fyzicky i psychicky týrat, vulgárně jí nadávat, ponižovat, mlátit pěstmi, a to i v době, kdy byla těhotná.

„Bylo to v době, kdy jsem hodně pila. Mám toho hodně v mlze. Jednou jsem skončila v nemocnici, protože jsem měla rozbitou hlavu. Vůbec nevím, jak se mi to stalo. Podle jedné verze jsem v opilosti upadla na záchodovou mísu, podle druhé bylo příčinou pádu napadení ze strany manžela,“ řekla u soudu poškozená a stále manželka Michala S. Potvrdila zároveň, že ji manžel nutil, aby prodávala své tělo. Klienty jí většinou sháněl sám. Za jednu soulož si účtoval 1500 korun. „Bylo to asi pětkrát do týdne,“ řekla s pláčem poškozená.

Michal S. ji měl psychicky vydírat. Když od něj chtěla žena odejít, pokusil se o sebevraždu a skončil v léčebně. Žena se proto k němu vrátila.

Krom toho, že muž nutil ženu k prostituci, jezdili spolu na akce obdobné swingers party. „Na jednu stranu mi alkohol odpíral, ale když chtěl, abych měla sex s jinými muži, což se mi nelíbilo, alkohol mi nutil,“ řekla poškozená před soudem.

Fyzickému týrání nikdo přítomen nebyl. Soud přečetl pouze svědecké výpovědi rodičů poškozené a jejich známých, kteří uvedli, že se jim žena s týráním svěřila a popsala je.

Že dům manželského páru na vsi prakticky sloužil jako veřejný dům, potvrdili spolubydlící, kteří obývali vrchní patro domu. Michal C. ale u soudu popřel, že by se něco takového dělo, nebo že by manželku prodával na sex kvůli penězům. „Jednou mi Michal řekl, že do domu jezdí muži kvůli masážím, ale já si myslím, že to bylo kvůli sexu,“ řekl bývalý spolubydlící.

Michal C. navíc čelí obvinění z únosu nezletilého dítěte jiné ženy, které považoval mylně za své. Podle jeho manželky je totiž neplodný, což vyšlo najevo z testu jeho spermií.

Dítě soud určil do předběžné péče konkrétním pěstounům, ale Michal C. se rozhodl, že se o něj bude starat on. „Dítě nemělo potřebnou péči. Bylo velmi zanedbané,“ řekl Michal C. Dodal, že měl dohodu s rodiči dítěte. Proto ho odvezl do penzionu. Zasahovat musela až policie.

„Dítě bylo velmi zanedbané až podvyživené. Nevím, co se s ním dělo, ale něco se mu muselo stát, protože možná nebude ani chodit,“ řekla soudu současná pěstounka.

Kdy padne rozsudek, není jasné. Soud musel hlavní líčení odročit.