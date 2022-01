Se svou přítelkyní slavil nízký trest uložený soudem za jinou trestnou činnost. Po návratu domů z hospody ji však ze žárlivosti napadl a bodl nožem do břicha. Ženě zavolal záchranku a z bytu odešel. Za pokus o vraždu nyní poslal Krajský soud v Brně jednadvacetiletého Miloše Nagyho na devět let do vězení, nařídil mu ambulantní léčbu a musí zaplatit poškozené a pojišťovně dohromady téměř sedm set tisíc korun.

Událost se stala loni 23. dubna v Třebíči. Nagy po hádce v opilosti vzal v kuchyni nůž s dvaceticentimetrovou čepelí a celý ho vrazil jednadvacetileté dívce do břicha. Ta surový útok přežila jen díky včasné lékařské pomoci. „Obžalovaný byl uznán vinným ze zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Kromě devítiletého trestu odnětí svobody má nařízení ochranné protialkoholické léčení v ambulantní formě,“ konstatovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Nagy musí zdravotní pojišťovně uhradit přes 120 tisíc korun za léčebné výlohy. Oběti pak odškodné více než 550 tisíc korun.

Oslava měla drsný konec

Rozsudek není pravomocný. Podle mluvčí soudu si všichni účastníci nechali lhůtu na případné odvolání. Pokud padne, bude se ještě muset kauzou zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Podle informací Deníku je případ z Třebíče jedním ze sedmi případů vražd, které museli kriminalisté na Vysočině v loňském roce řešit.

Miloš Nagy se před soudem k bodnutí dívky přiznal. Stalo se to doma poté, co se oba vrátili z hospody, kde Nagy paradoxně oslavoval to, že u soudu dostal mírný trest za jinou trestnou činnost.

„Doma jsme se začali hádat. Bylo to kvůli mé žárlivosti. Chtěla odejít, tak jsem jí položil na krk nůž. Pak jsem ji bodl do břicha,“ popsal Nagy s tím, že byl opilý a prý nevěděl, co dělá.

Podle soudu Nagy reagoval poměrně chladnokrevně. Poté, co dívce vrazil nůž do břicha, pronesl, že ji zabil a teď půjde sedět. Poté vytáhl nůž z jejího těla, odmotal z role několik papírových ubrousků, které jí přiložil na ránu, zavolal záchrannou službu a z bytu odešel.

Soud přímo v soudní síni přehrál i záznam z tísňového volání. Nagy na operátorku naléhal, aby záchranáři přijeli rychle, že bodl přítelkyni. Žena na lince na volajícího apelovala, aby odhodil nůž. Nagy odpověděl, že to už udělal. Z jeho hlasu byla patrná zmatenost. Nagymu hrozil trest od deseti do osmnácti let.

„Byl jsem opilý, je mi to líto. Když se napiju, bývám žárlivý,“ vypověděl Nagy, který neměl idylické dětství. Několik let strávil i ve výchovném ústavu. Sám uznal, že má velké problémy s alkoholem. Podle znalců navíc trpí poruchou osobnosti a celkovou nevyzrálostí. Proto soud rozhodl, že se musí léčit. Podle doporučení znalců postačí ambulantní forma.

Podle znalců trpí Nagy paranoiou, žárlivostí a cynismem. Agresivně reaguje na situace, které nezvládá, odmítá autority, je zahleděný do sebe a skutečnost si vykresluje k obrazu svému. Na stupnici od jedné do šesti je podle znalkyně jeho náprava na zhruba třetím a čtvrtém stupni, když jednička je nejpříznivější stupeň.