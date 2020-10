Ten rozhodoval o odvolání státního zástupce z Třebíče proti rozhodnutí tamního soudu. Ten Sekničku napodruhé osvobodil.

„Odvolání státního zástupce bylo odvolacím soudem zamítnuto. Osvobozující verdikt je tak pravomocný,“ informovala mluvčí KS v Brně Klára Belkovová.

Státní zástupce ještě může využít dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což je ale mimořádný opravný prostředek a o jeho případném podání by musel rozhodnout nejvyšší žalobce Pavel Zeman.

Případ faráře obviněného z usmrcení z nedbalosti už ale jednou u Nejvyššího soudu v Brně byl a faráře se zastal. Dovolání podal Seknička, který byl původně třebíčským soudem uznán vinným a odsouzen k podmínce.

Neobvyklý případ se stal na faře ve Valči 29. dubna 2017. Během prohlídky fary si devětašedesátiletý muž z Ostravska nevšiml otevřeného sklepa v podlaze a po pádu ze schodů se smrtelně zranil. Policie tehdy na místo přivolána nebyla. Všichni včetně lékařů se domnívali, že šlo o nešťastnou náhodu a poškozený díru v zemi s největší pravděpodobností přehlédl. Policie se o události dozvěděla až těsně před pohřbem od patologa. Následovala soudní pitva, která jako příčinu smrti určila masivní krvácení do mozku. Kriminalisté nakonec dospěli k názoru, že za smrt může farář Seknička, protože nezachoval dostatečnou míru opatrnosti, podcenil možná rizika a nebezpečné místo dostatečně nezajistil. Farář u soudu řekl, že neví, co měl tehdy udělat jinak.

„Z morálního a lidského hlediska je to obrovská tragédie, která mne dodnes pronásleduje,“ vyjádřil se u soudu Michal Seknička. Proti odsuzujícímu rozsudku si podal odvolání, které ale soud v Brně zamítl. Farář proto využil podání dovolání k NS v Brně a byl úspěšný.

„Na místě je otázka, zda existuje zájem společnosti na postihu i takových případů, které ve své podstatě hraničí s nešťastnými náhodami,“ upozornil v obecné rovině předseda senátu NS Josef Mazák.

Nejvyšší soud případ vrátil třebíčskému k novému projednání s tím, že se musí držet právního názoru vyšší instance. Seknička byl napodruhé osvobozen a minulý týden to potvrdil i odvolací soud v Brně.

„Samozřejmě jsme rád, že to tak dopadlo. Od začátku jsme tvrdil, že to byla nešťastná náhoda. Na druhou stranu jsme smutný z toho, co se stalo. Smrt blízkého člověka mne velmi zasáhla,“ vyjádřil se Michal Seknička.