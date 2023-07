Obvinění z omluvitelné pohnutky znamená to, že někdo úmyslně druhému fyzicky ublíží buď v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo z jiného omluvitelného důvodu. Obviněnému za to hrozí až jeden rok vězení.

Případ z Třebíče se odehrál letos 9. března před jedenáctou hodinou dopoledne v jednom z rodinných domů v Třebíči. V jaké ulici, nechtěla policie na Vysočině sdělit. „V této fázi trestního řízení nelze tyto informace poskytnout,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Případ je aktuálně na třebíčském soudě. Ten už měl o případném trestu pro muže, který bránil svůj majetek, rozhodnout. Zatím ale není známo jak. „Vzhledem k tomu, že rozhodnutí není pravomocné a nejedná se rozsudek, nelze další informace k případu poskytnout,“ konstatovala mluvčí soudu Jaroslava Valášková.

Odborníci před podobným hrdinstvím varují. Pokud už se někdo do podobné situace dostane, měl by raději ihned volat policii a do konfliktu s vetřelcem se nepouštět. „Nikdy nevíte, jestli není zloděj nějak ozbrojený. Pokud už se do konfliktu člověk dostane, měl by fyzický střet ukončit. Jakmile se mu podaří odstranit hrozící nebezpečí a pokud to není nutné, v dalším napadání nepokračovat. Další útok by mohl být z hlediska práva chápan jako pomsta,“ upozornil jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. Ani on si nepamatuje, že by na Jihlavsku podobný případ v posledních letech řešili.

Trest čeká i na zbitého zloděje s iniciály V. E., kterého už v minulosti potrestal za krádež Okresní soud v Kutné Hoře. Za pokus o krádež a přečin porušování domovní svobody v třebíčském domě zloději nyní hrozí trest od šesti měsíců do tří let. „O trestu zatím soud nerozhodl,“ sdělila mluvčí Valášková.

Zloděj vnikl do domu po vysazení dveří branky oplocení pozemku. U vstupních zadních dveří pak vyrazil skleněnou výplň a dveře si odemkl klíčem, který byl z vnitřní strany dveří v zámku. Pak se v domě snažil najít něco, co by ukradl. V kuchyni ho přistihl majitel domu, který pachatele na místě zpacifikoval. Poškozením skleněné výplně dveří způsobil zloděj majiteli škodu necelé dva tisíce korun.