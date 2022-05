Jenže, jak se nakonec ukázalo, nic z toho nebyla pravda. Muž je nyní podezřelý z křivého obvinění policistů, za což mu hrozí trest od jednoho do pěti let. Jde o Jana Rapína ze Stehelčevsi u Prahy.

V pondělí 16. května měl své chování vysvětlovat před Okresním soudem v Třebíči. Jenže Rapín k soudu nepřišel. Šlo už o třetí snahu obviněného k soudu dostat, zatím marnou. „Obžalovaný se k soudu nedostavil, proto musí být hlavní líčení přeloženo na jiný termín,“ konstatoval soudce Jaromír Herálecký.

K soudu přišli i dva policisté, které měl Rapín křivě obvinit. Výslechu se však nedočkali. Jeden z nich Deníku řekl, že si muž všechno vymyslel a nic z toho, co tvrdil, není pravda. „Stává se, že jsou někdy lidé nevrlí nebo si stěžují, protože jim vadí, že je kontrolujeme. Ale to, co prohlašoval tento pán, už bylo přes čáru,“ řekl jeden z policistů.

Druhý policista s jeho tvrzením souhlasil a poznamenal, že za dvaadvacet let služby už zažil ledacos, ale že lidé jsou v posledních letech mnohem podrážděnější. „Na Vysočině se občas setkáváme s případy, že pachatelé trestných činů, případně osoby, které se dopustily přestupku, křivě obviňují zasahující policisty, například, že jsou pod vlivem alkoholu. Všemi takovými oznámeními se vždy důkladně zabýváme. V naprosté většině případů se jedná o účelové jednání se snahou úmyslně poškodit zasahující policisty,“ uvedla krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková a dodala, že si lidé musí uvědomit, že když se ukážou jejich tvrzení jako nepravdivá, mohou se dopustit trestného činu křivého obvinění. V krajním případě za to může hrozit až desetileté vězení.

Hlavní líčení s Janem Rapínem musel soud přeložit na jiný termín a pokusit se obžalovanému doručit obsílku.

Nedávno Deník Vysočina například informoval o Vladimíru Pejchalovi z Dobroutova na Jihlavsku, který je momentálně ve vězení za obtěžování dívek a posílání nechtěných dopisů, který křivě obvinil jihlavského státního zástupce z toho, že je zapletený do distribuce drog dětem a jejich sexuálního zneužívání v Dobroutově. Podle Pejchala státní zástupce společně s další osobou „zkouřili“ omamnými látkami dívku, kterou Pejchal obtěžoval a donutili ji, aby mu dívka posílala nemravné zprávy a telefonovala mu. Bizarní případ řeší Okresní soud v Břeclavi. Zda bude Pejchal uznán vinným z křivého obvinění a jaký trest dostane, zatím není jasné. Soudce hlavní líčení odročil, protože je podle něj potřeba, aby se na Pejchala znovu podíval psychiatr.