Třiadvacetiletého muže, jenž chtěl podle police najetím pod kamion spáchat sebevraždu, byl obviněn z pokusu o vraždu mladistvého spolujezdce.

„Z výslechů svědků, zejména spolujezdce v osobním vozidle a řidiče nákladního vozidla jednoznačně vyplynulo, že muž chtěl spáchat sebevraždu tím, že se s vozidlem snažil ve vysoké rychlosti najet na protijedoucí nákladní vozidlo,“ potvrdil šéf oddělení vražd na Vysočině Pavel Kubiš.

Obviněného muže poslal ve čtvrtek 28. ledna Okresní soud v Třebíči do vazby. Za vraždu ve stadiu pokusu mu hrozí trest od dvanácti do dvaceti let.

Událost se stala v pondělí 25. ledna krátce po půlnoci v Třebíči. Policejní hlídka se tehdy snažila zastavit podezřelé auto. Jenže řidič na výzvy policistů nereagoval a začal ujíždět. Hlídka začala ujíždějící vůz pronásledovat. Uprchlík projel ulicemi Třebíče a přes Předín si to zamířil na Želetavu. Ve vysoké rychlosti pokračoval směrem na Jihlavu. Na „kasárenské křižovatce“ odbočil na Telč.

„Když se vozidlo před Telčí pokoušela zastavit další policejní hlídka, řidič nereagoval a pokračoval v jízdě směrem na Krahulčí. Řidičova jízda ve velmi vysoké rychlosti byla riskantní a bezprostředně ohrožovala ostatní účastníky silničního provozu,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Za obcí Krahulčí směrem na Mrákotín ale řidič nezvládl řízení, vyjel do protisměru a skončil v příkopu, kde narazil do kamenného podstavce. Výsledky dechové zkoušky i testu na drogy byly negativní. Policie ale zjistila, že řidič nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičský průkaz a auto patří jeho matce.

„Policistům se podařilo zjistit, že před obcí Želetava se tento řidič pokusil ve vysoké rychlosti úmyslně najet do jízdní dráhy protijedoucímu nákladnímu vozidlu, a to i přesto, že ve vozidle s ním cestoval patnáctiletý spolujezdec. Ke střetu naštěstí nedošlo, protože spolujezdci v osobním vozidle se podařilo na poslední chvíli strhnout volant a střetu zabránit,“ popsala Čírtková.

Policie po nehodě požádala o spolupráci i média. Potřebovala mimo jiné svědectví řidiče kamionu. Ten se ozval, což jim pomohlo okolnosti případu objasnit.

Kriminalisté zatím nechtějí k případu sdělovat bližší informace, včetně motivu. Co přesně vedlo mladíka k tak zoufalému činu, není zatím jasné. Podle informací Deníku Vysočina jde o muže z Jihomoravského kraje, který dosud nebyl soudně trestán.