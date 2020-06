Zavřít, nebo nezavřít, otázka, kterou si u Okresního soudu v Jihlavě ve středu 29. června kladl státní zástupce i tříčlenný senát v případu Jakuba Čtveráčka z Moravských Budějovic, který má na svědomí tragickou dopravní nehodu u Vílance na Jihlavsku, při níž loni v březnu zemřeli dva lidé. Žalobce Miroslav Novák konstatoval, že je to na hraně podmíněného a nepodmíněného trestu, nakonec se ale přiklonil k podmínce a soud se k jeho návrhem ztotožnil.

Šestadvacetiletý Čtveráček dostal tři roky s podmínkou na maximální možnou dlouho dobu pěti let a šest let nesmí řídit. Soud také přiznal poškozeným odškodné v řádu stovek tisíc korun.

„Ani pro soud není jednoduché v takovýchto případech rozhodovat, ale nakonec převážily polehčující okolnosti a zejména to, že obžalovaný nad rámec plnění pojišťovny poslal poškozeným dohromady dva miliony korun za nemajetkovou újmu, což není úplně běžné,“ uvedl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Vladimír Sova. Podle něj se u podobně tragických nehod ukládá nepodmíněný trest pokud byl viník opilý, či od nehody ujel. Ani jedno se ve Vílanci nestalo.

Kromě toho má Čtveráček čistý trestní rejstřík, částečně se doznal a v závěrečné řeči, se omluvil všem pozůstalým. Rozsudek, na nějž někteří přítomní s v soudní síni reagovali povzdychnutím, není pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný se sice práva na odvolání vzdali, dva zmocněnci poškozených si ještě ponechali lhůtu. Případem by se tak mohl ještě zabývat Krajský soudu v Brně.

Tragická nehoda se stala loni, v pátek 29. března před půl devátou večer, v zatáčce na státní silnici mezi Čížovem a Vílancem. Při čelním střetu na místě zemřel řidič Ota B. a jeho spolujezdec Filip N. Čtveráček podle obžaloby vjel příliš rychle do levotočivé zatáčky, vjel do protisměru, kde se střetl se Škodou Felicia. Kromě rychlosti, která je v úseku snížena na sedmdesátku, nerespektoval další varovná značení včetně plné čáry. „Je mi velmi líto, co se stalo. Nejsem si ale vědom toho, že bych něco udělal špatně,“ řekl Čtveráček u prvního hlavního líčení. Na přesný průběh nehody si nepamatuje. Od nehody má psychické problémy a musel být hospitalizován na psychiatrii.

V osudný den jel v Audi RS 3 Sportback z Prahy za rodiči. Přestože jel z práce, byl údajně odpočatý a trasu dobře znal. Při výjezdu z Čížova zapnul dálková světla a pak už si údajně nic nepamatuje.

Soudní znalec odhadl rychlost jeho auta v době střetu na sto pět kilometrů za hodinu. Podle znalců byla bezpečná rychlost zhruba o pětadvacet kilometrů za hodinu nižší.