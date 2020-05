Jenže Karša je nepoučitelný. Jen pár dní poté, co loni v listopadu opustil brány věznice, se opět sklouzl na šikmé ploše. Okresní soud v Jihlavě ho v pondělí 25. května poslal za mříže znovu. Tentokrát dostal dvacet měsíců za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Rozsudek není pravomocný. Karša se odvolal, takže konečné rozhodnutí bude na Krajském soudě v Brně. „V přítomnosti dalších více než tří osob napadl o tři roky staršího muže, kterého opakovaně udeřil pěstí do obličeje. Poškozený musel na ošetření do nemocnice. Při napadení se navíc poškozenému rozbil telefon,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Incident se odehrál loňského 10. prosince na dvoře domu v jihlavské Palackého ulici kolem šesté večer.

Co přesně mu předcházelo, není úplně jasné. Podle Karši, který se k napadení přiznal, měl poškozený dětem prodávat marihuanu, což se mu údajně nelíbilo a řešil to s ním ručně.

Podle jiných svědectví to ale mohlo být i tak, že se Karša chtěl na poškozeném drogy zmocnit. Policii se ale nepodařilo prokázat, že by poškozený skutečně drogu dětem nabízel či ji měl u sebe. Sám napadený to popřel.

Jisté je, že Karša byl z vězení propuštěn 26. listopadu a už za patnáct dní napadl jiného člověka. Navíc podle znalců bylo spíše otázkou štěstí, že poškozený vzhledem k intenzitě útoku neskončil v nemocnici s mnohem vážnějšími zraněními.