Teprve jednadvacetiletý Miloš Nagy z Třebíče se v úterý před Krajským soudem v Brně přiznal k napadení a bodnutí své tehdejší stejně staré přítelkyně. Incident se stal letos 23. dubna v Třebíči. Po hádce v opilosti vzal v bytě nůž a celý ho dívce vrazil do břicha. Útok byl tak silný, že se nůž s dvaceticentimetrovou čepelí zastavil až o dívčinu páteř. Útoku předcházel vzájemný konflikt po návratu z hospody, kde Nagy oslavoval benevolentnost jiného soudu, který mu za výtržnictví a ublížení na zdraví místo vězení vyměřil pouze peněžitý trest.

„Vězení jsem se bál. Byl jsem rád, že tam nemusím. Doma jsme se začali hádat. Bylo to kvůli mé žárlivosti. Chtěla odejít, tak jsem ji položil na krk nůž. Byl jsem opilý a nevěděl jsem, co dělám, bodnul jsem ji do břicha, když chtěla z bytu odejít,“ popsal u soudu Miloš Nagy. Ten pak dívce zavolal záchranku, ale mezi tím odmítal pustit do bytu setru napadené. Zdůvodnil to tím, že záchranka už je na cestě a údajně ji chtěl ušetřit nepříjemného zážitku.

Soud přímo v soudní síni přehrál i záznam z volání na záchranou službu. Nagy na operátorku naléhá, aby rychle přijeli, že bodnul přítelkyni. Žena na lince na volajícího apeluje, aby odhodil nůž. Nagy odpovídá, že už to udělal. Z jeho hlasu byla patrná zmatenost.

Záchranáři naštěstí v tomto případě přijeli včas. Dívka ztratila velké množství krve. Přežila jen díky včasné a specializované lékařské pomoci.

Kriminalisté Nagyho nakonec na základě posudků obvinili ze zločinu pokusu o vraždu, za což mu nyní hrozí trest od deseti do osmnácti let. Nagy u soudu přiznal vinu a souhlasil i s právní kvalifikací. Předseda senátu Aleš Novotný, ale nakonec přiznání viny, které by znamenalo hladší a rychlejší soudní průběh, nepřijal a pokračoval v klasickém dokazování.

„Obžalovaný se sice přiznává k napadení a bodnutí, ale rozporuje okolnosti, které se měly odehrát po napadení,“ konstatoval soudce Novotný.

Během výslechu se soudce snažil z Nagyho dostat, proč to udělal, ten ale řekl, že sám neví. „Byl jsem opilý, je mi to líto. Když se napiju bývám žárlivý,“ vypověděl mimo jiné Nagy. Sám uznává, že má velké problémy s alkoholem. Podle znalců navíc trpí poruchou osobnosti a celkovou nevyzrálostí.

„Trpí paranoiou, žárlivostí a cynismem. Agresivně reaguje na situace, která nezvládá, odmítá autority, je zahleděný do sebe a skutečnost si vykresluje k obrazu svému,“ konstatovala psycholožka Blanka Špičková. Na stupnici od jedné do šesti je podle znalkyně jeho resocializace (náprava) na zhruba třetím a čtvrtém stupni, když jednička je nejpříznivější stupeň. Nagy neměl idylické dětství. Trávil ho i ve výchovném ústavu.

Hlavní líčení nakonec soudce odročil na leden kvůli výslechu poškozené. Ta totiž tvrdí, že ji Nagy po bodnutí nožem nepomohl, hodil po ní papírové ubrousky a odešel ven. Nagy naopak tvrdí, že ihned poté, co dívku bodl, se ji snažil pomoci. „Položil jsem ji opatrně na postel, aby měla pohodlí. Přinesl jsem ji papírové ubrousky a přiložil ji je na ránu. Pak jsem zavolal záchranku,“ líčil Nagy.

To, jak se zachoval bezprostředně po činu, by ještě mohl mít vliv na zachování či změnu právní kvalifikace z pokusu o vraždu na mírnější paragraf - těžké ublížení na zdraví a vydírání se zbraní. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.