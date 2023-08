Případ z Třebíče se odehrál letos devátého března před jedenáctou hodinou dopoledne v jednom z rodinných domů v Týnské ulici v Třebíči. Čestmíru Ž, který zloděje v domě nachytal, se po několika ranách přímo do obličeje podařilo Eise zpacifikovat a srazit na zem. K ranám pěstí mu ještě přidal kopanec do hlavy trekingovou botou.

Teprve pak nebojácný majitel domu přivolal policii. Drzý zloděj ale místo do policejní cely putoval rovnou do nemocnice se zlomenou čelistí, zlomeninou nosu, podvrtnutím krční páteře a podlitinami v obličeji.

Viper a Venom: náměšťská základna dostala z USA další dva vrtulníky

Třebíčští policisté nakonec majitele domu obvinili z přečinu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Za to mu hrozil až roční trest.

„Poslední informace, kterou mám, tak je ta, že soud trestní stíhání obviněného podmíněně zastavil. Splnil všechny podmínky, včetně zaplacení škody,“ uvedl pro Deník třebíčský státní zástupce Václav Mastný. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Stále pokračuje lhůta, dokdy lze rozhodnutí ještě napadnout.

Deníku se podařilo kontaktovat i Čestmíra Ž. K okolnostem případu se ale zatím nechtěl vyjadřovat.

„Možná až to skončí,“ uvedl Čestmír Ž., který se stal v očích sousedů hrdinou. „Zachoval se statečně, to jo,“ konstatovala jedna ze sousedek. Jméno uvést vzhledem k citlivosti případu nechtěla. Policie ale před podobným hrdinstvím varuje.

Tři desítky migrantů na Vysočině: jednu ze skupin převaděč vyhnal do lesa

Eis se do domu dostal po vysazení dveří branky oplocení pozemku. U vstupních zadních dveří pak vyrazil skleněnou výplň a dveře si odemkl klíčem, který byl z vnitřní strany dveří v zámku. Pak se v domě snažil najít něco, co by ukradl. V kuchyni pak byl přistižen majitelem. Poškozením skleněné výplně dveří způsobil zloděj majiteli škodu přes sedmnáct set korun.

VLADIMÍR EIS

Datum narození: 17. 1. 1956

Pátrání vyhlášeno: 24. 4. 2023

Bydliště: okres PELHŘIMOV

Nebezpečný: NE

Ozbrojen: NE

Nakažlivá nemoc: NE

Státní příslušnost: Česká republika (CZ)

Výška: asi 175 cm

Zdánlivé stáří: 60 až 65 let

Popis osoby

• POSTAVA: střední

• BARVA VLASŮ: šedé

• TVAR VLASŮ: rovné

• BARVA OČÍ: modrá