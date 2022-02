Krajský soud v Brně vyhověl odvolání sedmatřicetiletého Vlastimila Šimoníčka, který má čin na svědomí a trest mu snížil o polovinu. Šimoníček by si tak měl definitivně odsedět šest let. Podle jihlavského soudu by po opuštění věznice měl skončit v detenčním ústavu. Podle znalců je jeho náprava problematická a pro společnost je vysoce nebezpečný. Jenže i v tomto směru má odvolací soud pochybnosti.