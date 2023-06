Uříznutím prstů hrozil obsluze herny v Nádražní ulici v Třebíči Jan Cina. Nutil ji, ať mu dobrovolně vydá zlaté prstýnky. Okresní soud muže poslal ve čtvrtek do vězení na čtyři a půl roku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Zoufalý čin posoudil soud jako zločin loupeže, za což Cinovi hrozil trest od dvou do deseti let. Za loupež už byl v minulosti navíc trestán a při přepadení v Třebíči se podle svědků choval jako smyslu zbavený.

„Rozsudek není pravomocný, protože se proti němu na místě odvolal státní zástupce, a to v neprospěch obžalovaného,“ informovala o výsledku čtvrtečního hlavního líčení mluvčí soudu Jaroslava Valášková.

Podle žalobce je uložený trest nedostatečný. „Obžalovaný už byl v minulosti za loupež odsouzen,“ upozornil mimo jiné třebíčský žalobce Václav Mastný, proč požaduje pro Cinu přísnější trest. Podle něj by měl Cina jít do vězení nejméně na osm let. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně, který může vzhledem k odvolání žalobce Cinovi trest ještě zvýšit.

Chtěl řezat prsty: pro lupiče z herny v Třebíči navrhuje žalobce osm let vězení

Událost se stala letos 9. února v Nádražní ulici v Třebíči. Cina na obsluhu řval, ať mu dá peníze. Žena před ním ustupovala, až nakonec upadla na zem. Cina si rozkročmo na ženu sedl a kuchyňským nožem jí naznačoval odřezání prstu na ruce a dožadoval se vydání jejích prstenů. Napadená žena mu ze strachu o život dala dva zlaté prsteny za sedmnáct tisíc korun. Nato Cina utekl.

Cina se k loupeži odhodlal poté, co údajně vyhrál několik stovek korun. Ty mu měl ale někdo v herně ukrást. Ocitl se tak ve svízelné situaci, protože neměl peníze na to, aby se dostal za svými dětmi a přítelkyní. Ještě před samotnou loupeží poškodil v herně jeden z automatů.