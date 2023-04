Když se Macek před čtyřmi lety dobrovolně vrátil do vlasti, prakticky okamžitě putoval do výkonu trestu, kde si musel odpykat trest za vydírání bývalé účetní. Následně byl obžalován z podvodu vůči několika lidem, kterým dlužil miliony. Na lavici obžalovaných s ním měla usednout i jeho manželka Hana. Ta se ale do vlasti nevrátila a stíhána byla nadále jako uprchlá. Podle obžaloby měla mít na svědomí podvod vůči jednomu klientovi za asi šest milionů korun.

Lichváře Macka z Jihlavy poslal soud do vězení na šest a půl roku

Zatím poslední rozsudek vynesl brněnský krajský soud loni pětadvacátého října. Macka poslal do vězení na šest a půl roku. To byl ještě naživu. K soudu ale ze zdravotních důvodů nechodil. Ani na prvním hlavním líčení v roce 2020 toho moc neřekl. Tvrdil, že si nic nepamatuje, a nakonec se zhroutil. Na soud chodil o francouzských holích.

Macek si sice stihl trest za vydírání odsedět, ale na svobodu už se nepodíval. Prakticky ihned skončil ve vazbě kvůli aktuálnímu stíhání pro podvody. Nakonec zemřel v brněnské fakultní nemocnici loni desátého listopadu.

Macková v Tanzanii?

Hanu Mackovou soud všech obvinění zprostil. Od začátku přes své obhájce tvrdila, že s aktivitami svého manžela neměla nic společného. Žalobce je ale jiného názoru. „O vině obžalované jsem stále přesvědčen, proto s osvobozujícím rozhodnutím nesouhlasím a napadl jsem jej odvoláním k Vrchnímu soudu v Olomouci,“ konstatoval žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky krajského státního zastupitelství v Brně.

Macková by měla být stále na útěku v Tanzanii. Není ale vyloučeno, že už může být na území republiky. Údajně se má zdržovat v Praze. „Nevím o tom, že by se klientka vrátila do České republiky. Je ale pravdou, že se mi před časem svěřila, že by se chtěla vrátit, protože už se jí v cizině nelíbí,“ řekl Deníku obhájce Mackové Aleš Čáp z Jihlavy. Zprošťující verdikt zatím není pravomocný a Haně Mackové i nadále hrozí vysoký trest.