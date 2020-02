Muži vykradli chatu v zahrádkářské kolonii. Policie je zadržela

Policisté před nedávnem vyřešili loňský případ vloupání do chaty v Třebíči. Mají jej na svědomí dva muži ve věku osmadvacet a třiatřicet let. Na konci loňského září vnikli v zahrádkářské kolonii na oplocenou zahradu a vloupali se do chaty a dřevěného přístavku.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Odcizili motokrosovou přilbu, jízdní kolo, strunovou kosu, kompresor, vrtačky a další nářadí. Majiteli vznikla krádeží věcí škoda za necelých dvacet tisíc korun," řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Policistům se muže podařilo vypátrat a dopadnout. „Byli obviněni ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody," dodala mluvčí.

Autor: Redakce