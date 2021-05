Spis si pravidelně přehazují okresní a krajský soud. V úterý 27. května padl před Okresním soudem v Havlíčkově už několikátý, většinou osvobozující rozsudek. Ani tentokrát není pravomocný.

„Vyřešení kauzy bránilo nařizování mnoha posudků. Jen na ten revizní jsme čekali mnoho měsíců,“ konstatoval havlíčkobrodský soudce Jan Doležal.

Tragická nehoda se stala 4. listopadu 2010 na silnici I/38 mezi obcí Kámen a městem Habry. Řidič kamionu DAF z Moravy jedoucí ve směru od Havlíčkova Brodu, musel náhle brzdit kvůli odbočujícím osobním autům před sebou. Auta stála na místě, protože čekala na přejetí protijedoucích aut. Řidič DAFu se ale dostal do problémů kvůli nefunkčním brzdám na návěsu.

„Podle mnoha posudků vypověděly návěsu brzdy. Souprava se kvůli intenzivnímu brzdění tahače takzvaně zlomila. Kabina se tím dostala do protisměru, kde se srazila s jiným protijedoucím nákladní autem. V DAFu zemřeli řidič a spolujezdec,“ popsal nehodu Doležal.

Na čí straně je vina?

Na lavici obžalovaných se ocitl majitel přepravní společnosti, které DAF patřil a také pracovník technické kontroly. Majitel společnosti byl viněn z toho, že pustil na silnici auto v nevyhovujícím technickém stavu a pracovník technické měl zanedbat pravidelnou kontrolu. Soud se ale nemohl dobrat toho, na čí straně byla vina.

„Posudky byly zprvu takové, že z nich nebylo jasné, zda se obvinění vůbec něčeho dopustili. Odvolací krajský soud ale trval na tom, že za nefunkční brzdy na návěsu musí nést někdo odpovědnost,“ podotkl Doležal.

Klíčové se nakonec ukázala skutečnost, že problematický návěs byl původně třínápravový, ale v době nehody měl nápravy dvě. Kvůli tomu se podle znalců snížila účinnost brzdného systému.

Soud v Havlíčkově Brodě v posledním rozsudku rozhodl, že je za to odpovědný majitel společnosti, který musel nechat nápravu odstranit, aniž by to měl úředně schválené. Za to dostal trest na dva půl roku s podmínkou na tři roky. Soud zvažoval i zákaz činnosti, ale od toho upustil vzhledem k tomu, že společnost už neexistuje a nehoda se stala před více než deseti lety. Pracovník technické kontroly byl jakékoli viny zproštěn. Poškozené soud odkázal s jejich nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.

Rozsudek není pravomocný kvůli státnímu zástupci, který si nechal čas na rozmyšlenou. Pokud se odvolá, kauza znovu poputuje ke Krajskému soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice.