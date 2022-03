Vysočina: heroin přišel gang draho. Soud poslal většinu jeho členů do vězení

/FOTO/ Na falešné recepty nakupovali léky. Z nich pak vyráběli heroin, a to nejenom pro Vysočinu. Čtyři lidé skončili ve vězení, pátý dostal podmínku. Ve čtvrtek o tom definitivně rozhodl Krajský soud v Brně. Ten ve třech případech potvrdil odsuzující rozsudek jihlavského soudu, který zločince poslal na několik let do vězení. Gang působil hlavně v Praze, ale podezření na nelegální činnost vzešla z Vysočiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Krajský soud v Jihlavě. | Foto: Deník/archiv

Jednomu z obviněných ale odvolací soud nakonec trest výrazně zmírnil. Jde o Jana Plíška, který skupině poskytl svůj byt v Praze, aby v něm mohla heroin vyrábět. „Odvolací soud tomuto obviněnému nakonec uložil dvouletý trest s tříletou podmínkou. Kromě toho má nařízený dohled a musí se podrobit léčení ze závislosti na drogách,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová. Plíšek dostal u soudu v Jihlavě dva a půl roku natvrdo. Proč mu odvolací soud jako jedinému trest zmírnil, mluvčí nespecifikovala. Hlavou organizované skupiny byl Antonín Kadlec. Ten také heroin vyráběl. Ve vězení by měl pobýt pět let. Jeho žena Irena dostala čtyři roky, Daniela Černá, která léky nakupovala, odešla od soudu s trestem na tři a půl roku. Jana Křížková, která spolu s Kadlecovou připravovala falešné recepty, dostala tři roky. Ta se jako jediná neodvolala. Recidivista vykradl za týden šest budov na Vysočině, hrozí mu pět let vězení Rozsudek nad celou skupinou je pravomocný. Využít mohou už jen dovolání k Nejvyššímu soudu, což je ale mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na již uložený pravomocný trest. Celý případ začal před časem pro kriminalisty z Vysočiny poté, co dostali od jednoho lékárníka informaci o tom, že se někdo u nich snažil nakoupit velmi silné opiáty na falešné recepty. Kriminalisté začali postupně zjišťovat, že podobné aktivity o nelegální získání přísně sledovaných léků a ve velkém množství, se objevují po celé republice. Šlo o několik druhů léků, ale zájem měli hlavně o opiát Vandal retard. Jarní lyžování: čtyřsedačková lanovka v Lukách zase jede, podívejte se K výrobě používali silný opiát Vandal retard. Z něj vyrobili minimálně 230 gramů heroinu. U soudu se viníci hájili tím, že drogu používali především pro vlastní potřebu. Skutečností je, že většina z nich byla na užívání heroinu závislá, a i během zadržení byli zdrogovaní. „Tím, jak měli obžalovaní rozdělené úkoly, šlo jednoznačně o organizovanou skupinu. Podle názoru soudu je prokázaná trestná činnost jen špičkou ledovce, protože drogy vyráběli mnohem delší dobu,“ řekl při rozsudku předseda jihlavského senátu Vladimír Sova.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu