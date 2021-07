„Svědek potvrdil, že obžalovaného poznal podle postavy a postoje, přestože byl maskován. Důležité je svědectví i v tom, že poznal jeho oblečení a markant na takzvaném nákrčníku v podobě růžové lebky,“ přiblížil výpověď svědka před soudem jihlavský stání zástupce Ivo Novák.

Části oblečení lupiče policie našla nedaleko místa činu. Bryk tvrdí, že jsou sice věci jeho, ale ty už dávno předtím vyhodil do popelnice jako již nepotřebné pracovní oblečení. Kromě toho mají Bryka usvědčovat genetické a pachové stopy. Ty se obhajoba snaží zpochybnit svým vlastním znaleckým posudkem, který na poslední chvíli předložila soudu.

Podle posudku jsou důkazy toho typu nepřezkoumatelné. Blíže by o tom měl promluvit přímo zpracovatel nového posudku. Obhajoba ho navrhla předvolat. I kvůli tomu musel soudce Vladimír Sova v pořadí druhé hlavní líčení odročit na druhou polovinu září. Bryk si navíc podal stížnost proti ponechání ve vazbě. Rozhodovat by o ní měl Krajský soud v Brně.

Přepadení v Polné se odehrálo loni ve čtvrtek 27. srpna před pátou hodinou ranní. Bryk podle obžaloby vstoupil do prodejny maskován kšiltovkou a šátkem přes obličej. Obsluhu požádal o kávu. Krátce na to popošel za prodejní pult a na obsluhu vytáhl nůž. Z pokladny si vzal bankovky. To mu ale nestačilo, a požadoval o všechny peníze, které na benzínce jsou. Zřejmě si všiml malého trezoru ve vedlejší místnosti. Z něj mu obsluha vydala několik obálek s tržbou. Celkem si odnesl 148 tisíc korun. Bezprostředně po přepadení opustil Bryk republiku. Letos se ale do České republiky nakrátko vrátil. Dopaden byl letos 27. března na letišti v Praze ve chvíli, kdy se znovu chystal odjet do vlasti.