Je to k smíchu, míní právník o kauze měření hluku na Vysočině

Advokát Rostislav Kovář z Třebíče jen těžko hledá komentář k soudní tahanici v kauze údajně předražených zakázek na měření hluku pro krajské silničáře z let 2009 až 2011. Trestní oznámení podával už v roce 2012 tehdejší hejtman Jiří Běhounek a ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. „Celé je to k smíchu, bohužel se to nedá jinak říct,“ reagoval Kovář na poslední rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Soud - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ten už poněkolikáté rozhodoval o odvolání, tentokrát státního zástupce, který nesouhlasil s osvobozujícím verdiktem nad dvěma obžalovanými Alešem Fučíkem, bývalým náměstkem krajské správy, a podnikatelem z Brna Miroslavem Chytilem. Oba byli obviněni z toho, že úmyslně předražili zakázky o statisíce korun. Oba od začátku tvrdí, že to není pravda. Okresní soud je opakovaně zprostil viny. Vzhledem k obdobnému názoru krajského soudu se čekalo, že odvolací soud verdikt jihlavského soudu potvrdí. Jenže se stal pravý opak. Brněnský soud rozsudek v polovině prosince znovu zrušil a celou věc vrátil opět do Jihlavy. Soud za měření hluku na Vysočině pokračuje i po 13 letech. Vrací se do Jihlavy „Důvodem bylo to, že jihlavský soud zprošťující verdikt odůvodnil tím, že se skutek nestal. Krajský soud ale tvrdí, že se stal, ale nespáchali ho obžalovaní. Celé to na mě dělá dojem jako spor mezi ješitnými soudci,“ vyjádřil se Kovář. Jihlavský soud se tak bude muset kauzou znovu zabývat, a pravděpodobně se opět dostane na stůl i tomu brněnskému. Státní zástupce by totiž chtěl naopak slyšet odsuzující verdikt. Kauza tak jen u soudů vstupuje do osmého roku projednávání. Celkově se táhne již jedenáctým rokem.

