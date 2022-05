Jediným cílem vyděračů bylo svou oběť nalákat a pak ji připravit o co nejvíc peněz. To se jim také ve většině případů podařilo. Celkem si měli přijít zhruba na devětadvacet milionů korun. Šestici obviněným hrozí za zločin podvodu a vydírání až dvanáct let vězení. V kauze figuroval i další muž, který ale během vyšetřování zemřel.