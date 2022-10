Nechyba měl navíc podle policie marihuanu sám pěstovat. Většinu produkce pak prodal Burešovi, který na droze dál vydělával. Využíval k tomu mimo jiné překupníka Jiřího Klementa. Od května 2018 do loňského července Bureš od Nechyby nakoupil nejméně patnáct kilogramů marihuany. Od roku 2020 pak prodával i pervitin. Bureš je ve vazbě a hrozí mu až dvanáct let vězení.

Kauzou se aktuálně zabývá Krajský soud v Brně. „Obžalovaný Nechyba je stíhán samostatně. Na spadnutí je dohoda o vině a trestu. Mělo by jít o nepodmíněný trest a také o významný peněžitý trest v řádu statisíců až milionů korun,“ naznačil státní zástupce Jan Fichtner. Podle něj Nechyba obchodoval s marihuanou ve velkém a také na ní enormně vydělával. Burešovi měl zhruba za tři roky prodat nejméně patnáct kilogramů marihuany za celkovou částku nejméně 1,5 milionu korun. Bureš pak ještě podle obžaloby prodal nejméně kilogram pervitinu přibližně za dva miliony korun.

Nechyba ani Bureš přitom neměli o peníze nouzi, a pouštět se do riskantního obchodu s drogami tak neměli zapotřebí. „Asi je to bavilo a byl to natolik významný přivýdělek, že jednoduše neodolali. Navíc jim z dřívější doby zůstalo spoustu klientů, kteří měli o drogy dál zájem,“ míní žalobce Fichtner.

Milionové výdělky

Bureš na tom byl navíc finančně tak dobře, že si mohl dovolit půjčovat lidem peníze. Uhrazenými dluhy mimo jiné argumentoval, když mu policie na účtu zabavila přes milion korun a on měl vysvětlit, jak k nim přišel. Sám Bureš při výslechu uvedl, že vydělává do jednoho milionu korun ročně. Živil se jako prodejce elektroniky. Kromě toho má penzijní spoření a několik běžných účtů. Nemá žádné exekuce ani není dlužníkem v insolvenčním řízení. Nemá ani žádnou vyživovací povinnost. Jezdil luxusním autem a bydlel u rodičů ve Velkém Meziříčí. Jeho otec Miroslav je podnikatel v několika odvětvích. Kromě toho v roce 2018 kandidoval v komunálních volbách do zastupitelstva Velkého Meziříčí za ANO.

V letošních volbách ale hnutí ve městě nesestavilo kandidátku. „Letos jsem nekandidoval za žádnou stranu, protože nejsem přelétavý,“ řekl Deníku šestapadesátiletý Miroslav Bureš. Současně dodal, že s obviněním syna to nijak nesouvisí. „K tomu se nechci a nebudu vyjadřovat. S politikou to nijak nesouvisí,“ řekl Bureš a dodal, že o jeho nezákonné činnosti v té době, kdy kandidoval, nic nevěděl. Volby se konaly na podzim 2018. Podle obžaloby jeho syn David obchodoval s marihuanou už nejméně od května téhož roku. Zhruba za rok dostal u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou za obchod s drogami podmínku. Jenže ani tehdy ho to od dalšího prodeje drog včetně tvrdých neodradilo.

Nechyba při výslechu řekl, že se mu Bureš poprvé ozval už krátce po odsouzení v roce 2019. Bureš měl Nechybovi říct, že už je v pohodě a chtěl by rozjet nové kolo prodejů marihuany. Bureš měl pak za Nechybou intenzivně jezdit v roce 2020. Od Nechyby měl odebírat zhruba půl kilogramu marihuany týdně. „Nedělal jsem si záznamy,“ poznamenal Nechyba při výslechu. Bureš od něj měl určitě odebrat většinu marihuany, kterou vypěstoval spolu s dalším člověkem.

Burešovi nyní hrozí vysoký trest. Podle informací Deníku pro něj žalobce navrhuje až devět let nepodmíněně. Pokud jej pravomocně odsoudí, hrozí mu navíc proměnění podmínky. Celkem by tak mohl skončit ve vězení téměř na dvanáct let.