K násilnému činu došlo minulý týden v Třebíči. „Po předchozím konfliktu způsobil dvacetiletý muž těžké zranění své přítelkyni. Policisté ho krátce po činu zadrželi. Byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu a vzat do vazby,“ informovala o případu policejní mluvčí Jana Kroutilová. Obviněný muž není žádný beránek. Už v minulosti byl podle policejní mluvčí vyšetřován v souvislosti s výtržnictvím.

K násilnému činu došlo v bytovce, kde muž a žena bydleli. „Muž je obviněn z toho, že v podnapilém stavu po předchozím slovním a následně i fyzickém napadení, ženu bodl nožem do břicha. Pak přivolal zdravotnickou záchrannou službu a následně ho zadrželi policisté,“ popsala násilný čin policejní mluvčí.

Žena utrpěla vážné zranění. Zdravotnická záchranná služba těžce zraněnou odvezla do nemocnice, kde žena musela být operována.

Policisté provedli u zadrženého muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,71 promile alkoholu. Násilník skončil v policejní cele. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ řekl Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za zvlášť závažný zločin lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.