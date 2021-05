Poprvé byl spatřen v listopadu 2019 v blízkosti vyšší odborné grafické školy v Březinových sadech v Jihlavě. Kolem půl druhé odpoledne si stáhl kalhoty včetně spodního prádla a začal před kolem procházející nezletilou dívkou onanovat. Totéž zopakoval na témže místě o dva dny později.

„Přestože byl už na začátku prosince 2019 obviněn z výtržnictví, dopustil se v následujícím roce dalších nejméně dvou skutků,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Loni 22. dubna na turistické stezce kolem rybníku Stará plovárna vytáhl penis na čtyřiadvacetiletou ženu. Ta raději ihned odešla. Vlk na ženu přitom křičel: „Já bych š….l, já bych m…l.“ O měsíc později 19. května u dřevěného posezení ve stejné lokalitě poblíž Kosovské ulice se kolem druhé hodiny odpoledne opět obnažil před kolemjdoucí ženou. Když na něj křičela, aby toho nechal jinak zavolá policii, Vlk ničeho nedbal a pokračoval v masturbaci. O chvilku později byl zadržen policejní hlídku ve vedlejší ulici.

Vlk, který podle znalců trpí takzvaným pozérstvím, se u soudu ke všem případům přiznal. V minulosti byl už patnáctkrát soudně trestán. Po odpykání aktuálního trestu by měl docházet do sexuologické ambulance.

Obdobně je na tom i o generaci mladší Ondřej Pfeifer. I on se opakovaně obnažoval na veřejnosti. Přestože za to v prosinci 2016 dostal podmínku, ještě před jejím vypršení, vyrazil se staženými kalhotami do ulic znovu. Loni v říjnu pod vlivem alkoholu masturboval během chůze ve Velkém Beranově před několika dívkami. Jihlavský soud ho za výtržnictví poslal na dvanáct měsíců do domácího vězení. Rozsudek je pravomocný.