Přestože ho policie opakovaně obviňovala z nových krádeží, Koneckému to bylo jedno a pro peníze si chodil dál. Poškozenému ukradl tisíce korun přímo z peněženky či psacího stolu v jeho domě. Když nepomohlo ani trojí upozornění od policie, nakonec skončil ve vazbě. V té době byl navíc v podmínce za jiné krádeže.

„Byla chyba, že obžalovaný neskončil ve vazbě mnohem dřív. Police ho několikrát varovala, ale to se naprosto minulo účinkem,“ okomentoval chování obžalovaného jihlavský stání zástupce Miroslav Novák.

Koneckého přivedla ve středu 30. června do soudní síně vězeňská eskorta. Na sobě měl vytahané špinavé tepláky a pantofle bez ponožek. Vypadal smířený s osudem. Ke všemu se přiznal a očekával trest.

Vydělává 20 tisíc měsíčně

Soudce Vladimír Sova se ho ještě před vynesením rozsudku zeptal, zda je někde zaměstnán.

„Pracuji a beru kolem dvaceti tisíc měsíčně,“ reagoval Konecký.

Soudce to překvapilo, protože Konecký požádal o bezplatnou obhajobu, protože nemá žádný příjem. Konecký tento rozpor nedokázal vysvětlit.

Rozsudek? Jeden rok nepodmíněně do věznice s ostrahou. Kromě toho musí zaplatit způsobenou škodu a sám nemá nárok na to, že by mu náklady na právníka zaplatil stát. Rozsudek je pravomocný.

Konecký se do domu poškozených v Brtnici snažil dostat v říjnu 2020. Zkoušel otevírat dveře, což se mu ale nepovedlo. Na začátku letošního února už byla ale úspěšnější a ze zásuvky psacího stolu si odnesl devět tisíc korun. Na konci února si došel do téhož místa pro 1300 korun a na začátku března pro dalších tisíc korun.

Poté, co byl 2. března obviněn z krádeže a neoprávněného vniknutí do obydlí jiného, od 18. do 30. března šel do domu hned třikrát a celkem si došel pro dalších 2700 korun.

Policie mu znovu rozšířila obvinění a upozornila ho, že může skončit ve vazbě. O osm dní později to znovu nevydržel. Tehdy si odnesl 200 korun. Následovalo další obvinění a další varování. O tři dny později mu to nedalo a do „svého“ domu si došel pro dalších 300 korun. Celkem si z domu odnesl 14 500 korun. Poté skončil ve vazbě.