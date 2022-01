Na co se tedy pacienti mají připravit? Vláda se především bude snažit vyřešit problém vysokých nákladů na zdravotní péči, umocněných covidovou pandemií. I proto hodlá kabinet zavést možnost dobrovolného doplňkového připojištění. Vedle toho by si lidé mohli připlatit i za některé nadstandardy. Co všechno by mělo běžné zdravotní pojištění nadále pokrývat a co už bude bonus za příplatek, však zatím není jasné.