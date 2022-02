A je to ještě lepší. Nová studije totiž zjistila, že cvičení zvyšuje hladiny proteinu, který prostřednictvím synapsí posiluje komunikaci mezi mozkovými buňkami, to může sehrát klíčovou roli pro pacienty s demencí. Pravidelný pohyb může jejich zákeřnou nemoc pomáhat udržet na uzdě.

Ochranný účinek cvičení byl zjištěn i u starších lidí žijících aktivně, jejichž mozek vykazoval známky poškození a dalších příznaků Alzheimerovy nebo dalších kognitivních chorob.

Proč lidé umírají během pohlavního styku? Patologové našli odpovědi

„Synapse jsou kritickým komunikačním spojením mezi nervovými buňkami. Všechno naše myšlení a paměť vzniká jako výsledek těchto synaptických komunikací," řekla CNN autorka studie, odborná asistentka neurologie v Centru paměti a stárnutí na Kalifornské univerzitě v San Franciscu, Kaitlin Casaletto.

Dřívější studie ukázaly, že fyzická aktivita může snížit riziko demence o 30 až 80 procent. "Nyní jsme poprvé popsali, že synaptické fungování může mít souvislost s fyzickou aktivitou, která podporuje zdraví mozku," řekla Casaletto a dodala, že studie může ukázat pouze souvislost, nikoli nutně příčinu a následek.

Správná regulace proteinů

Dobře fungující mozek udržuje elektrické signály v pravidelném pohybu přes synapse od neuronu k neuronu a do dalších buněk v těle. K tomu potřebuje neustále nahrazovat již opotřebované proteiny a zároveň se musí vždy ujistit, že jsou správně vyvážené a regulované. To vše je součástí toho, jak mozek remodeluje své nervové okruhy a udržuje je zdravé.

Předešlé studie na myších již několikrát ukázaly ochranný účinek cvičení na mozek, prokázat toto spojení u lidí ale bylo obtížné.

Horší než AIDS. Třetím nejčastějším důvodem úmrtí je rezistence na antibiotika

V nové studii, publikované v Alzheimer's & Demence: The Journal of the Alzheimer's Association, byli konečně vědci schopni studovat lidské mozky. Konkrétně analyzovali hladiny bílkovin u lidí, kteří darovali svůj mozek vědě. V průměru byli studovaní lidé mezi 70 a 80 lety.

V rámci tohoto projektu byla také sledována fyzická aktivita starších žijících účastníků v pozdním věku. Výsledky byly jednoznačné, lidé, kteří se více hýbali, měli více ochranných bílkovin.

Každý pohyb se počítá

Z toho vyplývá, že čím více fyzické aktivity, tím jsou vyšší hladiny synaptických proteinů v mozkové tkáni. „Pokud jde o zdraví mozku, počítá se každý pohyb. Doporučujeme se zaměřit na 150 minut aktivity týdně. Předchozí studie nám navíc ukázaly, že se sníženým rizikem kognitivního poklesu souvisí i obyčejná chůze" řekl Casaletto,“ řekla autorka studie.