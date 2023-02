Sám říká, že měl hory a přírodu vždy rád. „V mém mládí se člověk za hranice moc nedostal. Když se po revoluci otevřely, začal jsem jezdit i za hranice všedních dnů. S kamarádem, také knězem, jsme jezdívali do Alp. Nejvyšší vrcholky jsme zlezli skoro všechny, začínali jsme Mont Blancem. Pak jsme chodili do jeskyní, štol a do skal,“ vzpomíná. Jezdí rád na vysoké hory, ledovce a čtyřtisícovky, i na zajištěné skalní cesty, feraty.