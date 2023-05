Ve vlacích a linkových autobusech cestující využívají výhod, které jim poskytuje tarif VDV, což je zkratka pro Veřejnou dopravu Vysočiny. Při cestování na železnici je tarif VDV zhruba za polovinu oproti tarifu Českých drah. Ještě výhodnější pak bude cestování po zavedení elektronického odbavování cestujících, které se plánuje na polovinu roku 2024. Pak totiž bude možnost mít předplatné na sedm, třicet nebo devadesát dní.

V MHD se nevyplatí nákup jízdenky u řidiče

Jihlavané mohou v MHD využívat bezkontaktní čipovou kartou s příznačným názvem Jihlavská karta. Může být buď konkrétní osoby nebo třeba několika kolegů z jedné firmy. Cestování v MHD je pak levnější a jednodušší než při kupování jízdenek. Nejvíce jednoduchou cestou, jak ušetřit, je pak nekupovat si jízdenku u řidiče, ta totiž stojí vždy více peněz než z předprodeje či automatu.

Výhodnější cestování mají v jihlavských autobusech a trolejbusech senioři nad 65 let. Ti platí v případě elektronické časové jízdenky na 365 dní jen korunu za den. Děti od šesti do čtrnácti let platí jen dvě koruny, pokud jim stačí cestování v prvním pásmu. Výhodnější ceny jsou také pro středoškoláky a vysokoškoláky. Děti do šesti let neplatí vůbec.

Od deseti korun. MHD v městech Vysočiny vozí cestující levně

Pár korun stačí lidem na MHD v okresních městech Vysočiny. Drobné by ale měli nechat v kapsách, nejnižší cena se obvykle váže na bezhotovostní platby.

• V Jihlavě se dá jezdit od deseti korun, tolik stojí elektronická jízdenka na maximálně čtyři zastávky. Roční jízdné pak vyjde na 3990 korun v prvním pásmu, 4910 v prvním a druhém. Senioři přitom platí jen korunu za den a děti do 14 let dvě koruny.

• V Třebíči pak cestující s čipovou kartou jezdí za dvanáct korun, mohou ale použít i jízdenku VDV z linkového autobusu nebo z vlaku. Roční tarif tam vyjde na dvanáct stovek dospělé, polovinu žáky, studenty a důchodce do sedmdesáti let či invalidní důchodce. Nad sedmdesátku už je jízdné zdarma.

• Deset korun je cena jízdenky v Havlíčkově Brodě. Roční jízdné tam v nabídce není, dá se koupit čtvrtletní za 770 korun, to dělá 3080 korun za rok. Důchodci zaplatí 550 korun za čtvrt roku, tedy 2200 za rok. Měsíční studentská tam je za 480 korun, tu ale nelze využít o hlavních prázdninách.

• Deset korun platí také cestující MHD ve Žďáru nad Sázavou, kde se letos v dubnu zdražovalo. Jízdné na rok je nyní za 1980 korun pro dospělé, za polovinu pro studenty. V Pelhřimově je pak jízdné za dvanáct korun, měsíční jízdné 220 korun. Po přepočtu na rok to dělá 2640 korun.

V Jihlavě se dá ušetřit díky aplikaci

Cestovat po Vysočině se dá i moderním způsobem pomocí aplikace Bolt. Díky spolupráci s místními taxislužbami lze tímto způsobem už dva roky cestovat po Jihlavě. Platforma Bolt přitom funguje v regionech mírně odlišně než ve velkých městech. Lidé se v Jihlavě mohou dál nechat vozit taxikáři, které znají, mohou si je ale snadněji přivolat skrz aplikaci. Ta určí i cenu a cestující tak předem ví, kolik zaplatí. V Jihlavě jezdí také obdobná služba, totiž Liftago.

Cesty po městě důchodcům usnadňuje senior taxi

Dojet si za doktorem, na úřady nebo vyzvednout si prášky v lékárně zvládají senioři obvykle pomocí MHD, případně pomůže rodina či známí. Možností je ale využít také senior taxi. Tato služba funguje v mnoha městech napříč Vysočinou. Cena bývá kolem patnácti korun za kilometr.