Ona se však nevzdala a do samostatného života se vrhla po hlavě. Vyučila se kadeřnicí a v současné době s partnerem vychovává dva syny.

„Nejvíce jsem si v životě pomohla já sama. Vždy, když jsem stála před dvěma cestami, vybrala jsem si tu těžší, trnitou. Tím jsem se maximálně poučila a získala hodně zkušeností. Nebylo to se mnou jednoduché,“ přiznává mladá maminka. „I když mi okolí radilo, abych to řešila jinak, udělala jsem si to po svém a nelituji toho,“ říká.

Vyučila se a v současné době žije s rodinou v Třeboni. Momentálně je na mateřské dovolené, ale stále pracuje jako kadeřnice a sní o vlastním salonu. „Mým největším životním úspěchem je to, že mám střechu nad hlavou, milujícího manžela a láskyplnou rodinu,“ svěřuje se.

Její životní cesta zaujala i společnost yourchance, která každoročně uděluje ceny Bílá vrána, mimo jiné mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě.

Zdroj: archiv společnosti yourchance

Stanislava Šillerová uspěla v kategorii Mladý dospělý. „Smyslem udílení cen Bílá vrána je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a zároveň také ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova,“ dodává spoluzakladatelka yourchance Gabriela Štiková.