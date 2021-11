Vydání stanoviska inicioval ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec, na kterého se obraceli starostové s dotazy ohledně rozsvěcení vánočních stromů. „Krajská hygienická stanice v současné době doporučuje omezit pořádání veřejných akcí, při nichž dochází ke zvýšené kumulaci veřejnosti, na nezbytné minimum,“ stojí v aktuálním stanovisku.

Starostům hygiena nic nezakazuje, vydala jen doporučení. Když už se budou veřejné akce konat, je nutné důsledně dodržovat platná protiepidemická opatření. Jinými slovy nesmí být na jednom místě více než tisíc osob, jsou povinné respirátory a vyloučená je pochopitelně účast osob s příznaky covidu. Vzhledem k tomu, že vstup na rozsvěcení vánočního stromu zpravidla nebývá nijak regulován, odpadá tím povinnost účastníky kontrolovat.

Postoj jednotlivých radnic k stanovisku hygieny je různý. „Pro řadu starostů není akceptovatelné, spatřují v tom alibismus,“ informoval Kadlec. Podle něj je důležité, že hygiena vydala pouze doporučení, a ne zákaz. „Všichni jsme si vědomi křehkého smíru v naší společnosti, který se může velmi snadno narušit. V okamžiku, kdy bychom se chovali radikálně a přijali tvrdá opatření, narazíme,“ varoval.

Například v Brtnici na Jihlavsku zatím nehodlají zrušit nedělní andělský průvod od školky na náměstí spojený s rozsvícením vánočního stromku. „Všechny vnitřní akce, co jsme měli v plánu, jsme zrušili. V tom, že venku projde průvod, rozsvítíme strom a pak se všichni rozejdou domů, zastupitelstvo problém nevidí,“ řekla starostka Miroslava Švaříčková a dodala: „Když v dalších dnech přijde zákaz, zrušíme to.“

V podobném duchu hovoří i mluvčí Velkého Meziříčí Lucie Málková. „Aktuálně nic zrušeno není, do tisíce osob bychom se měli vejít,“ řekla Deníku k nedělnímu rozsvěcení vánočního stromu před radnicí. I ona si je však vědoma toho, že do konce týdne se může všechno změnit.

Rozsvítit vánoční strom během víkendu chtěli i v Přibyslavi. Tam v úterý odpoledne nebylo nic jisté. „Máme zítra poradu. Ale vzhledem k tomu, že u nás se této akce účastní méně lidí než tisíc a je jen venku, nevím, jestli budeme přijímat nějaká omezení,“ uvažoval nahlas starosta Martin Kamarád.

Některá města však již dříve rozhodla, že letos na rozsvěcení vánočního stromu veřejnost nepozvou. Například Jihlava termín tají, slíbila však vysílání záznamu na webu a sociálních sítích města. Je to pochopitelné, na náměstí krajského města by počet přihlížejících velmi pravděpodobně přesáhl tisícovku. Zrušený program je také ve Žďáře nad Sázavou nebo v Chotěboři. Vánoční tvoření nebude v pátek v Předíně na Třebíčsku.

Veřejnosti se omezování oblíbených akcí nelíbí. „Jsem očkovaný, já i manželka. Přišli jsme už o průvod svatého Martina, teď přijdeme o rozsvěcení vánočního stromu a určitě nebude ani žádná akce na Nový rok. Štve mě to,“ nebral si servítky Jiří z Jihlavska, který větší akce v krajském městě rád pravidelně navštěvoval s rodinou a přáteli.

Hejtman Vítězslav Schrek se na úterním setkání s novináři věnoval i možnosti zavedení nouzového stavu. „Jsem přesvědčený, že v současné situaci by nouzový stav vyvolal více negativních dopadů než pozitivních,“ řekl s tím, že podle něj by část veřejnosti opatření nedodržovala a nenašel by se nikdo, kdo by byl schopen si dodržování vynutit. „Nouzový stav není to řešení, které potřebujeme,“ zdůraznil.

Krajské hygienické stanice by v následujících dnech a týdnech měly dávat jednoznačná doporučení, co je z jejich pohledu rizikové, co je možné uskutečnit a za jakých podmínek. „Individuálním přístupem by mělo dojít k přenastavení pravidel. Měli bychom se zamyslet, období, které nás čeká, nebude nijak přívětivé,“ uzavřel Schrek.

