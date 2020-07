Starosta Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku Václav Venhauer odmítl na úřední desce vyvěsit rozhodnutí chotěbořského odboru dopravy týkající se dopravního značení na nové křižovatce v okrajové části městyse.

Úřad mimo jiné řešil, zda je nutné, aby v místě byla značka zákaz zastavení. Tu prosazoval starosta. Podle něj jde o nebezpečné místo. Návrh se ale nelíbil rodině Dymákových, kteří vybudování křižovatky od začátku kritizují. Značka by jim totiž znemožnila parkování před jejich rodinným domem.

Chotěbořský úřad jim svým rozhodnutím dal za pravdu a konstatoval, že sporná značka v křižovatce nebude. Starosta měl toto rozhodnutí podle zákona vyvěsit na úřední desce. To ale odmítl s tím, že s rozhodnutím úřadu nesouhlasí, a proto ho vyvěšovat nebude. V mezidobí navíc nechal před domem Dymákových instalovat patku se sloupkem pro spornou značku. Nad rámec schváleného značení už byla v křižovatce osazena stopka. I tato značka v konečném situačním plánku dopravního značení vydaného úřadem v Chotěboři chybí.

Na dotazy Deníku Vysočina, proč starosta nerespektuje rozhodnutí kompetentních úřadů, odpovídá stále dokola, že se buď nebude vyjadřovat, nebo že se bude dál odvolávat.

O dění v Libici se zajímal i tým z pořadu televize Seznam Záhady Josefa Klímy. Starosta před dotazy reportéra, proč odmítl vyvěsit rozhodnutí odboru dopravy, nakonec utekl do jiné místnosti.

„Zákon nepřipouští žádný prostor pro správní uvážení vyvěsit – nevyvěsit, je to zákonná povinnost, za jejíž porušení ovšem není stanovena žádná sankce. Respektive sankcí je to, že se rozhodnutí nebo jiná vyvěšená písemnost nemůže pro účely dalšího řízení považovat za doručenou,“ vysvětlila pro Deník vysočina mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Jak uvedla, právní účinky má sice vyvěšení na úřední desce úřadu, který stanovení vydává, v tomto případě Chotěboř, nicméně, pokud nebude vyvěšeno i na dalších úředních deskách, nebude řádně doručeno a tím nemůže stanovení platit.

Spor se zahradníkem

Deník Vysočina zjistil, že to není poprvé, kdy se starosta Vehnauer chová k úřadům zpupně. Před časem musel městys čelit stížnosti zahradníka z nedaleké Nové Vsi u Chotěboře Hynka Boháče. Ten se obrátil na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě když zjistil, že v jeho oblíbeném místě mezi Libicí a vrchem Hradiště, které leží v chráněném území, došlo k vykácení stromů, keřů a následnému pálení pokácených dřevin pomocí pneumatik.

„Je to z mých jedno z oblíbených míst. Ne snad, že by se v něm vyskytovaly zástupy chráněných specialit, ale je tak obyčejně hezké. Je to místo vonící svízelem, mateřídouškou, v horní části bylo vždy žluto prvosenkami. V keřích podle cesty hnízdili ťuhýci obecní a různé pěnice. I motýlů se tu najde dost. Louka je tu druhově bohatá a hmyzáky je oblíbená,“ popsal Boháč.

Dřeviny musely ustoupit asfaltové cestě. Tu měl městys na rozdíl od kácení a pálení řádně povolenou. Když inspektoři dorazili za starostou Libice, aby jim kácení a pálení vysvětlil, odmítl překvapeným úředníkům poskytnou požadované dokumenty a informace. Jeho postoj byl tak zarytý, že dostal od inspekce pokutu padesát tisíc korun.

„Pokuta byla uložena starostovi za neposkytnutí součinnosti a neumožnění kontrolní činnosti. Sankce byla napadena a o její oprávněnosti musel rozhodnout nejprve Městský soud v Praze a poté i Nejvyšší správní soud,“ uvedla Alžběta Širková z ČIŽP v Praze.

Pokutu zaplatila obec ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo se nakonec shodlo, že po starostovi peníze vymáhat nebude.

Deník Vysočina to zjistil ze zápisu zastupitelstva z letošního 12. března. Šlo o poslední bod jednání. „Zastupitelstvo nepožaduje náhradu pokuty za neposkytnutí potřebné součinnosti starostu městyse Libice nad Doubravou při kontrole ČIŽP dne 2. 6. 2017 a následných výdajů souvisejících s odvolacím řízením," stojí v zápisu. Je pod ním podepsán starosta Venhauer. Na kolik přišlo obec odvolání, není jasné.

Další pokutu šedesát tisíc korun pak obec musela zaplatit za nepovolené pálení a kácení v chráněné oblasti. I v tomto případě se městys odvolával – marně.