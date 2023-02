Margay je k vidění v pavilonu šelem, v úterý oslavil dva měsíce od narození a už se učí lézt po stromech. Drží se ale u matky, která se o něj vzorně stará. Samec s nimi ve výběhu není. „U kočkovitých šelem to funguje tak, že se samec dává pryč, aby samice mohla odchovat. Funguje to tak i v přírodě,“ vysvětlila Simona Kubičková z marketingu jihlavské zoologické zahrady.

Tři mláďata jsou u klokanů horských, tam je však obtížné říct, kdy přesně se narodila. „Víme, kdy poprvé vykoukli z vaku. První pohyby chovatelé zaznamenali v prosinci, ale vykukovat je viděli až v lednu,“ sdělila Simona Kubičková a pokračovala: „Nejstarší mládě už se odvážilo samo zkoumat svět kolem sebe. Prostřední vykukuje z vaku a to nejmenší zatím chovatelé neviděli ani vykukovat.“

Dalším přírůstkem je jehňátko u ovcí valašských, i to mohou návštěvníci vidět. Naopak zatím se nepodívají na velemyši a morčata. „Všechna mláďata se narodila jeden den a naši chovatelé, kteří vždy napjatě čekají, kdo bude mít první mládě roku, se tak letos o prvenství dělí,“ usmála se Simona Kubičková s tím, že mláďata potřebují více klidu a tak jsou zatím v zázemí zoologické zahrady. Další přírůstky lze očekávat na přelomu března a dubna u lemurů kata, na jaře se vždy rodí také opičky.

Loučení s tuleněm a hledání rysa

Smutné bude naopak loučení s tuleněm Robbiem, který zamíří do zoologické zahrady v Itálii. Musí pryč, protože v Česku není možné sehnat potravu, která by mu ze zdravotního pohledu neškodila, dovážené ryby v sobě mají příliš těžkých kovů. „Nebylo to lehké rozhodnutí, vnímáme, že tuleni jsou velice oblíbení, ale rozhodli jsme se v prospěch zvířat,“ pokrčila rameny vedoucí marketingu v jihlavské zoo. V lokalitě, kde byli tuleni, by výhledově mohl vzniknout takový jihoamerický komplex, kde budou kočkovité šelmy jaguarundi a vydry obrovské.

Starostí je i samice rysa, která je stále na útěku. Pozitivní je, že se jí zřejmě daří dobře a stále je v okolí Jihlavy. „Dostáváme informace od lidí, že našli stopy. Dostali jsme i stopy psa, ale jsme rádi, když to lidé vyfotí a pošlou,“ řekla Simona Kubičková. Složitější je, když někdo říká, že rysa zahlédl. Na dálku si ho totiž může splést s jiným zvířetem.

I když se občas stane, že se některému zvířeti podaří utéct ze zoo, takhle dlouho ještě nikdo venku nebyl. Maximum bylo několik dní u nosála nebo pandy červené. „Samice rysa má výhodu, že je to zvíře z naší přírody, není pro ní problém zima a umí si sehnat potravu. Přirozené predátory kromě člověka v podstatě nemá,“ uzavřela Simona Kubičková.