/VIDEO/ Zima s vichrem v sobotu zasáhla Žďársko. Nepříznivé počasí přesto nezkalilo náladu lidem ve Vojnově Městci. V tamní sokolovně totiž na jarmarku návštěvníci vítali blížící se jaro i Velikonoce.

Venku mráz a teploty pod nulou. Uvnitř teplo a první známky jara. A k tomu sladké dobroty, vyfoukané vejce a další velikonoční dekorace nebo odlitky ze sádry a keramika. „Domů si právě vezu jednu keramickou ozdobu. Bude hezky vítat návštěvy,“ hlásí s úsměvem Rudolf Coufal, který do Vojnova Městce přijel ze sousedního Krucemburku.

Úsměv mu však venku na mrazu tuhne, a když návštěvník jarmarku vypráví, jde mu pára od pusy. „Vevnitř je hezky teplíčko. Jako na jaře. Jenže za dveřmi je hned znát, že ještě trvá zima. To počasí není moc pěkné. Člověk navíc musí být za volantem opatrný, aby mu to na silnici neuklouzlo,“ upozorňuje Coufal, zatímco odchází ke svému autu.

Nečas zároveň ovlivnil i nabídku trhů. Kvůli tuhým mrazům nemohly dorazit dvě prodejkyně. „Přivezly by i pomlázky a proutěné koše. Jarmark jsme schválně uspořádali měsíc před Velikonocemi, aby si lidé mohli užít dekorace. Kdybychom to udělali týden dopředu, lidem by mohlo být líto, že si pak ozdoby ani neužijí,“ vysvětluje časový předstih organizátorka Lenka Kolářová Knobová a přiznává, že by za okny radši měla jarní počasí.

Nápad na velikonoční trhy v hlavě nosila přes rok. Organizátorka zároveň chtěla, aby to lidi sblížilo. „Dlouho tady žádná podobná akce nebyla. A když už, tak stánky stály venku. O to víc mě těší, kolik lidí sem zavítalo,“ dodává k prvnímu ročníku Kolářová Knobová.

Premiéru u stánků má taky zdejší školka. Prodávané výrobky totiž vytvořily děti. „Něčeho podobného jsme se ještě nezúčastnili. Dětičky týden dopředu výrobky malovaly a kreslily. Bavilo je to. A hlavně nám pomáhali rodiče, taky totiž vytvářeli. A za vydělané peníze pak budeme moci jet s dětmi na nějaký pěkný výlet,“ říká ředitelka mateřské školy Jana Losenická Ondráčková.

S výrobky od dětí je nejvíce spokojená Adéla Hamplová. „U toho stánku jsem se zastavovala nejčastěji. Domů si ještě odnáším keramické kousky. Ale líbilo se mi tam všechno. I na dobrotách jsem si pochutnala, těch tam taky bylo hodně. A hlavně jsme mohli být v teple,“ hlásí spokojeně návštěvnice.