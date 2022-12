Multifunkční kaple by měla být hotová do konce května příštího roku, přičemž minimálně v České republice je naprostou raritou. „Církví a vyznání jsou desítky. Mám přátelé u evangelistů, jehovistů, pravoslavných i husitů. Všechno jsou to skvělí lidé. Já sám jsem katolík. Ale Bůh je jen jeden a všechny cesty vedou k právě k němu. Proto jsem si řekl, proč se omezovat na jednu církev a nevytvořit duchovní prostor, kam může přijít rozjímat či meditovat opravdu každý,“ vylíčil majitel Hospodářského dvora v Bohuslavicích Jiří Kovář.

Celá kaple bude ze dřeva a návštěvník uvnitř nenajde žádné náboženské symboly. Rovněž nebude vysvěcena, ani nikomu zasvěcena. Tvar však bude mít jako klasická kaple. S vlastní věží i zvonem. Vnitřní prostory mají navodit pocit klidu a míru v duši. K tomu poslouží stále hořící svíce a lavice z masivních kmenů. O denní světlo se nepostarají klasická okna, nýbrž štěrbiny, jaké má například klášter trapistů v západních Čechách. Interiéru pak bude vévodit masivní bílý oltář vyrobený z pět set let starého dubu. „Podle mě je to skvělý nápad. Sama jsem křesťanka a ze zvědavosti se tam určitě zajdu podívat. Je fajn, že konečně někoho napadlo klást důraz na to, co máme my věřící společné, ne na naše rozdíly,“ zamyslela se například Denisa Vaculíkové ze sousedního jihu Moravy.

Ohlasy jsou podle Kováře pozitivní vesměs ze všech stran, přičemž nápad kvituje i celé škála církevních představitelů. „Na slavnostní otevření pozvu zástupce každé církve a vyznání. Zda jej přijmou, je už na nich. Zatím se ale setkávám především s kladnými reakcemi. Snad jen katolická církev se k tomu zatím staví odtažitě. Tam je to ale dáno spíš konzervatismem a striktními pravidly, jimiž je svázaná,“ nastínil Kovář.

Bohuslavice patří pod farnost v nedaleké Nové Říši. Její představitelé vznikající multifunkční kapli nechtěli komentovat.

V kapli se kromě rozjímání budou konat rovněž svatby a další akce. Nekonvenční budova doplní již tak specifický areál. Hospodářský dvůr tvoří totiž velké dřevěné srubové stavby.