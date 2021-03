Výroba traktoru Zetor

Klíčový rok pro Zetor a počátek nové éry byl rok 2002, kdy se vlastníkem společnosti stává HTC holding. Zetor tehdy zachránil před bankrotem.

Aktuálně Zetor prodává traktory zhruba do 140 zemí světa. Kromě tradičních destinací jako Slovensko a Polsko, také do Myanmaru, Filipín nebo Bangladéše. „Aktuálně se věnujeme inovacím našich produktů. Máme už schválený také nový program, který nazýváme novou generací traktorů. Na trhu by měla být vidět od roku 2023 do roku 2025," přiblížil Lipovský.

