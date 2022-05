Oproti předešlým rokům jsme o něco podražili, ale ne nějak zásadně. Týká se to především obytných aut, protože zabírají hodně místa. Nejvíce jsme museli zdražit elektriku. Elektrická přípojka se platí zvlášť, ta je za sedmdesát korun na den, loni byla za padesát.

Pestrobarevné jaro ve Žďáře: otevřely se zahrady Kinských, téma je zrcadlení

Nemáte strach, že lidé budou kvůli zdražování jezdit méně?

Obávám se, že to tak bude. A budou si také vozit svoje jídlo, svoje pivo. Doplatí na to tedy i zdejší občerstvení. Lidé nebudou mít tolik peněz, prostě budou šetřit, kde se dá.

Miroslav dlouhý



Datum narození: 2.7.1965



Vedle kempu vlastní firmu na výrobu strojů



Kemp nejdříve vedl jeho syn od roku 2017



Kemp vede nyní už 3 roky sám



Sezona v kempu začíná 30. dubna



koníčky: hlavně příroda, motoristické sporty, autokrosy



Ceník:



dítě do 6 let zdarma

osoba do 15 let 30 kč

dospělá osoba 60 kč

stan 60 kč

párty stan 100 kč

karavan 120 kč

obytný automobil 120 kč

osobní automobil 60 kč

motocykl 40 kč

pes 20 kč

rekreační poplatek 14 kč

elektrika paušál 70 kč

A přitom, co se týče cen, nezdají se nijak přehnané…

Myslím si, že jsou skoro až lidové. Za obytné auto se tu platí sto dvacet korun, za jednu osobu šedesát korun, za stan je to také šedesát korun, za automobil rovněž šedesát. Jsou to takové desetikorunové ceny, není to ve stovkách. A už vůbec ne v tisících. Když přijedou dva lidi s autem a se stanem, tak jsou tu za nějakých 220 korun na den.

Letos je to zdražování, předtím řádil covid. Jak jste to v minulosti pociťovali na návštěvnosti?

Sezony bývají podobné. Lidé jezdili ty dva roky skoro stejně jako před covidem. V kempech záleží hlavně na počasí. Covid to výrazně nezměnil. Já říkám, že viry ani katastrofy nevyrobí kempistu. Žádná katastrofa nezpůsobí, aby lidé začali z hotelu jezdit do kempu. To, že nemohou do zahraničí, neznamená, že si koupí stan a pojedou kempovat. Takže to zůstávalo víceméně stejné. Rozdíl je akorát v tom, že teď je větší móda v karavanu a obytných autech.

Sezonu jste otevřeli 30. dubna na čarodějnice. V jakých termínech zatím lidé jezdí?

Každý rok pořádáme pálení ohně, a tím sezona pozvolna začíná. A jak lidé jezdí? Hlavně o víkendech. Velký nápor teprve očekáváme. V tuto chvíli tu například nikdo není. Už dva dny prší, a tak je prázdno. Sezonu končíme zhruba koncem prázdnin, to už lidé přestávají jezdit. V září sem pak občas zabloudí chataři na pivo.

Čím letos chcete turisty na Dářko nalákat? Co nového připravujete?

Návštěvníci si budou moci pronajmout dvě nové lodě s motorem. A také jsme spoustu věci opravili, například sociální zařízení.

Na Velkém Dářku jsou kempy dva. Konkurujete si?

To bych neřekl. Víceméně spolupracujeme.

Kemp provozujete tři roky, předtím tady pracoval váš syn…

Ten si pak našel lepší práci, takže to tu zbylo na mně (úsměv). Kemp však patří firmě Kinský. Od letošního roku také včetně budov. Dříve je vlastnily Škrdlovice. Teď se situace zlepšila a kemp už má pouze jednoho majitele. Už se zde dá podnikat více věcí, můžeme například zkvalitňovat služby.