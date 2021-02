„Tahle lávka je doslova prokletá. To snad ani není možné, aby se nový mostek musel pořád opravovat,“ povzdechl si obyvatel Žďáru nad Sázavou Stanislav Sobotka.

Na první velkou závadu upozornili krátce po dostavbě nového přemostění místní vodáci. Zhotovitelská firma totiž namontovala obráceně zábradlí, delším koncem dolů. Zábradlí se tak dostalo natolik nízko nad hladinu vody, že se tam na loďkách dalo projet jen stěží.

Vodáci tam málem přišli o hlavu. „Místní si pak z vodáků dělali legraci. Říkali jim, že tam mají trénovat eskymáky. Že je to na ně jak dělané,“ usmál se Stanislav Sobotka.

Firma nakonec zábradlí opravila a lávka začala sloužit veřejnosti. Místní ale nyní upozornili na další závadu. Ta je zřejmě důsledkem první opravy. „Uchycení zábradlí není dle projektu. Dodavatel přichytil zábradlí místo šroubů svárem. Současné uchycení je bezpečné, nicméně není esteticky a řemeslně dobře provedené,“ uvedl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Město lávku znovu reklamovalo. „Dodavatel nás ujistil, že do 19. února závadu odstraní s tím, že následný nátěr bude proveden dle klimatických podmínek nejdéle do 31. května,“ řekl Papáček.

Vedení města je sice nespokojeno s prací dodavatelské firmy, na druhou stranu si ale nemyslí, že by šlo o špatný projekt. „Tento přístup není akceptovatelný. Není to ale věc, která by zkazila celkový dojem. Lávka je pěkná a kvalitně vymyšlená. Bude občanům sloužit po další desítky let a je chloubou města. Žádná podobná lávka tu totiž dlouhá léta nevznikla,“ nechal se slyšet první muž žďárské radnice Martin Mrkos.