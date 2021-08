Práce na opravách v těchto dnech finišují. „Hotovo musí být do konce roku, to je podmínka evropské dotace. V tuto chvíli pracujeme na dokončení návštěvnického centra v bývalých konírnách, začínáme s fasádou severního křídla zámku, v říjnu bude hotová i vyhlídka,“ přiblížila práce kastelánka zámku Alena Lysá.

Během prací objevili řemeslníci na nádvoří zazděný původní sloup v holubičí šedi, kterou pak použili na další rekonstrukci, aby vrátili šlechtickému sídlu původní podobu. „Objevili jsme i spoustu odvodňovacích kanálů a dřevěných vodovodů, které jsme zakonzervovali. Překvapení nás čekalo při odkrývkách maleb, ty původní totiž hýří barvami. Návštěvníci se mohou těšit opravdu na divočinu,“ sdělila s nadšením kastelánka.

Jen v poslední etapě, během uplynulých dvou let, stála rekonstrukce sto dvacet milionů korun, pomohly britské fondy i dotace ministerstva kultury, ale také nadšenci z regionu. Například dražbami vín při koncertech festivalu Hudba Znojmo. V zámeckém parku si ho užily desítky lidí i letos. „Dlouho jsme byli jediní, kteří se tímto způsobem snažili zámku pomoct, později se přidávali i další. Částky z dražeb v minulosti dosáhly až na šestimístné cifry. Letos jsme získali asi sedmdesát tisíc korun, půjdou na pořízení inventáře,“ ocenil prezident festivalu Jiří Ludvík.

Poukázal na obrovskou solidaritu lidí, kteří k záchraně unikátního sídla přispěli. „Zámek má obrovský dluh u státu, stala se z něj ruina. Jsme šťastní, že se vrátí do původního stavu,“ netajil se.

Po druhé světové válce totiž zámek komunisté zkonfiskovali a sloužil zemědělské výrobě. Až do roku 1995, kdy jej do správy získal Národní památkový ústav. Ten zajistil statiku, obnovil krovy a zpřístupnil návštěvníkům západní křídlo. Nabízí k vidění letní jídelnu i kapli. „Nyní prošla obnovou celá severní část zámku, s reprezentativním banketním sálem, v němž původně hrozilo zřícení stropu. Sloužit bude pro pořádání koncertů a kulturních akcí. Lidé do něj vstoupí přes modrý pokoj s květinovou výzdobou, či andělskou chodbu. Oprav se dočkal také jižní vstupní trakt i hlavní nádvoří s arkádami a park,“ pozvala na příští rok návštěvníky kastelánka Lysá.

Pomyslný klobouk před zachránci rozsáhlého sídla smeká i brněnský historik umění, heraldik a genealog Robert Keprt. „Už chybí jen státní vyznamenání a veřejné poděkování lidem z Jihomoravského muzea ve Znojmě, díky kterým odepsaný zámek nerozjeli buldozerem. Jako se chystá Brno provést se zámkem v brněnských Zábrdovicích nebo postupně provádí se zámeckým areálem v Jehnicích. Ten je už, mimo pivovar, přestavěný na byty,“ upozornil Keprt.

Kvůli finálním opravám musí správci zámek na konci prázdnin zcela uzavřít, návštěvníci se do něj nedostanou. Ani po letošních opravách, ale není vyhráno. „Zbývá opravit ještě asi dvě třetiny areálu,“ podotkla Alena Lysá.

Státní zámek Uherčice:



- Patří k největším zámeckým areálům v České republice.



- Založen byl na přelomu 15. a 16. století.



- Díky různým stavebním a uměleckým epochám je označován za učebnici slohů.



- Po roce 1945 byl zkonfiskován a stala se z něj ruina.



- V roce 1995 ho získal do správy Národní památkový ústav a zahájil rekonstrukci.



- Návštěvníkům je zpřístupněná jen část areálu.