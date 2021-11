/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zářivky osvětlují chodby vyražené v kamenném masivu. Ty se rozbíhají do několika stran. Všudypřítomná voda a chlad. Sem tam člověk natrefí na pracující „dělníky a horníky“, v nichž by nikdo nehledal vědecké pracovníky. Tak vypadá unikátní Podzemní výzkumné pracoviště Bukov, které provozuje Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Podzemní laboratoř navázala na prostory bývalých uranových dolů Rožná 1. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Pokud sem někdo zavítá, musí se přeměnit v horníka. Návštěvníci se kompletně převléknou a přezují, dostanou helmu, lampu a nezbytný samozáchranný přístroj. V kovové kleci, kde jsou namačkáni stejně jako sardinky v konzervě, jsou pak spuštěni do hloubky 550 metrů. Když mohou konečně opět volně vydechnout, nacházejí se v podzemním výzkumném pracovišti. Jediné, co by je snad o tom ale mohlo přesvědčit, jsou měřicí přístroje, kabely vedoucí po zdech, vrty a sondy. „Jsme zodpovědní za bezpečnou likvidaci všech druhů radioaktivního odpadu, které se na území České republiky vyskytuje. A v budoucnosti budeme zodpovědní i za ukládání těch radioaktivních odpadů, které nejsou přijatelné do současných povrchových úložišť. Musíme zjistit, jak je uložit bezpečně,“ vysvětluje důvod zřízení výzkumného pracoviště jeho vedoucí Lukáš Vondrovic.