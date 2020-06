Boty a kalhoty lidí, procházejících údolím říčky Jevišovky do půli lýtek vlhnou od rosy. Všude je naprostý klid. Voní vlhká luční tráva, u brodu v meandrech libozvučně bublá voda v říčce. Vyplašená žabka skočí do vody, na luční květ usedá pestrobarevný motýl.

Tiché údolí, kterému místní říkají Kačenka, ostře kontrastuje s hlučnou státní silnicí ze Znojma do Jihlavy jen pár kilometrů vzdálenou. V tomto malebném kousku krajiny by podle plánů ministerstva zemědělství mohla v budoucnosti vzniknout přehrada. „Máme sice územní plán, ve kterém je mapka, kde může být výhledově zaplavené zemí. Nemáme však žádnou představu, kam by voda měla dosahovat, kde by měla stát hráz, jaký by měl být objem nádrže. Vím jen to, co se nyní objevilo na internetu,“ říká starosta Pavlic Pavel Nechvátal.

Jak dodává, je v tomto ohledu pesimistou. „Myslím si, že je to jen plácnutí do vody. Neřeší se pozemky, které bude potřeba vykoupit, kolik by to vše stálo. Každopádně by případné zatopení neohrozilo obyvatele Pavlic ani Boskovštejna. To by se případná hráz musela protrhnout a to už jsme v oblasti sci-fi,“ uvažuje starosta.

V Boskovštejně žije už šedesát let Bohumír Rada. Myšlenku na stavbu přehrady zná. A souhlasí. „Bez vody tady lidé umřou. Byla by tu pustá Sahara. Pamatuji si, že Jevišovka nikdy v minulosti nevysychala. Posledních dvacet let v řece tři měsíce neteče žádná voda,“ zlobí se známý zemědělec.

Stavbu přehrady proto vítá. „Já s takovým záměrem souhlasím a budu určitě nápomocen,“ dodává Rada.

Někteří místní však tvrdí, že by přišli o krásný kus přírody. „Všude okolo jsou jen vyschlá pole. Údolí Jevišovky je něco podobného jako ve Znojmě Gránické údolí. Velmi nerad bych o takovou lokalitu případným zatopením vodou přišel,“ svěřuje se vystudovaný lesní inženýr Pavel Müller z Boskovštejna.

Jak dodává, údolím pod kopcem Měchoučný vede i naučná stezka. „Navíc lokalita je součástí Přírodního parku Jevišovka,“ upozorňuje Müller.

Odborníci ze znojemského odboru životního prostředí navíc vědí, že v posledních letech je problém naplnit vodou jiné nádrže. „Třeba bojanovický rybník se nepodařilo napustit již nejméně tři roky. Podobně jsou na tom rybníky Vlašnov, Vlkov a další. Máme i případy nově vybudovaných malých nádrží jako jsou nádrže Tvarůžek a Pod Tvarůžkem, které se od doby kolaudace nepodařilo naplnit vůbec,“ upozorňuje mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.