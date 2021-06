„Stačí devětkrát zatočit klikou a pomocí tlačítka si navolit požadovaného autora. Prostě takový jukebox,“ vysvětluje, jak funguje takzvaný Poesiomat Ondřej Kobza, český tvůrce městských projektů pro veřejnost a jak teď sám říká také „trošku bývalý“ kavárník.

Z humpoleckého Poesiomatu proudí převážně básně, ale i krátké úvahy, próza či specifické zvuky. „Humpolec má v sobě nesmírné bohatství. Humpolcem prošla řada osobností, které jsou dost významné nejen pro Vysočinu, ale i pro celou českou kulturu. To je Ivan Martin Jirous a jeho sestra Zorka, Bohumil Vít Tajovský, Zábranovi, Jan Zrzavý či Zdeněk Matěj Kuděj. Řada tvůrců po sobě zanechala nějaké písemné svědectví, básně, memoáry. A střed těch textů je Humpolec,“ přibližuje, co v sobě ocelová roura ukrývá dramaturg Poesiomatu v Humpolci a spisovatel Miloš Doležal.

Mluvící roura, která je také v Praze, Brně, ale i New Yorku, či Berlíně, je tak od čtvrtečního poledne k dispozici také Humpoleckým a návštěvníkům města. „Moc jsem se nepídila po tom, o co jde, ale hned mě to zaujalo, tak jsem se přišla podívat. Je to určitě fajn, že tu něco takového máme. Je to i takový kulturní prvek, bonus, který sem třeba přiláká další návštěvníky,“ pochvaluje si originální výtvor Marcela Němcová.

Iniciátorem nápadu zařadit město Humpolec s Poesiomatem po bok světových i českých metropolí je humpolecký starosta Karel Kratochvíl. „Zájem oživovat veřejné prostory v našem městě, zejména pak právě Horní náměstí, a výročí významných osobností literatury spjatých s Humpolcem se propojily a daly vzniknout myšlence spolupráce s Ondřejem Kobzou a instalaci Poesimatu. Jsem přesvědčený, že jde zároveň o důstojnou i velmi atraktivní upoutávku na poezii či literaturu vůbec, která má navíc v Humpolci své místo," říká Karel Kratochvíl.

Čtvrteční odhalení humpolecké hrací skříňky oživil svým vystoupením český hudebník, literát a člen kapely The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec. Ten je s dílem spjatý díky básníku Ivanu Martinu Jirousovi, který byl právě manažerem zmíněné rockové skupiny.

Podle slov Ondřeje Kobzy u nás plánují rozmístit celkem asi třicet hlásných rour. „Na Vysočině budou další Poesiomaty zřejmě v Třebíči nebo v Lipnice nad Sázavou,“ přemítá Kobza, který je také autorem projektů Piána na ulici, Café v lese, Prostřený most a mimo jiné i Šachy na ulici.